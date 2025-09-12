El IPC se mantiene en el 2,6% en Cantabria en agosto, con subida de precios en vivienda, alcohol y hoteles

Archivo - Varias personas en una terraza de un bar en Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 2,6% en Cantabria en agosto en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior y siendo la novena más baja por comunidades y una décima por debajo de la media nacional (2,7%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto los precios encadena tres meses de subidas en Cantabria. En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,9% más que en agosto de 2024 (-0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,4% (-0,6 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,4% (+0,6 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,4% (+0,2 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 0,1% (+0,3 puntos); muebles, artículos del hogar, un 0,3% (+0,2 puntos); transporte, un 0,4% (+0,8 puntos), y comunicaciones, un 1,1% (+0,2 puntos).

En relación con el mes anterior, se registraron incrementos de precios en hoteles y restaurantes (+2,2%); en ocio y cultura (+1,6%); en el transporte (0,3%), y en la medicina (0,2%).

Del otro lado, cayeron los del vestido y el calzado (-1%); el de las bebidas alcóholicas y el tabaco (-0,9%) y el de los alimentos y bebidas no alcóholicas (-0,6%), y se mantuvieron invariables en vivienda, menaje y enseñanza.

En lo que va de año, destaca la caída experimentada en el precio del vestido y el calzado (-14%) y, del otro lado, la subida en hoteles y restaurantes (+7,3%); ocio y cultura (+4,1%); bebidas alcóholicas y tabaco (+4%), y vivienda (+3,9%).

También, en el cómputo de los ocho primeros meses del año, se registraron incrementos en las comunicaciones y la medicina (2,1%); transportes (1,2%); alimentos y bebidas no alcóholicas (+0,8%) y enseñanza (0,3%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2%), Comunidad Valenciana (3,2%) y Asturias (3,1%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias(2,2%).

Galicia (+0,2%) y Cataluña (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa mensual, mientras que Aragón, País Vascp y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.