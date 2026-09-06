El irlandés Ken Baldwing gana el Talent Show Excelencia Santander

Ken Baldwing gana el Talent Show Excelencia Santander. - FESTIVAL INTERCULTURAL DE LAS NACIONES

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante irlandés Ken Baldwing se ha proclamado ganador de la tercera edición del Talent Show Excelencia Santander, tras imponerse a Lucía Bascones y Daniela Vigil en la gala celebrada este sábado sobre el escenario principal del Festival Intercultural de las Naciones.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado que un total de catorce finalistas participaron en la gala, que convirtió el escenario del festival en un gran teatro al aire libre, con propuestas de música y danza que mostraron actuaciones muy diferentes.

Ken Baldwing, cantante de 59 años y de origen irlandés, se ha alzado con el máximo reconocimiento del jurado. Su experiencia musical y su interpretación sobre el escenario le permitieron a este artista residente en la región desde hace 21 años conquistar el primer premio del certamen.

A lo largo de su trayectoria ha interpretado temas de artistas como Michael Bublé, y ha demostrado una amplia experiencia y una especial capacidad para la interpretación vocal.

El primer premio incluye una beca de formación en la academia Juke Box, valorada en 2.000 euros, destinada a impulsar la preparación del ganador y favorecer su desarrollo dentro de una carrera artística profesional.

La segunda clasificada ha sido Lucía Bascones, especialista en baile deportivo y salsa.

Bascones cuenta con una trayectoria competitiva y es campeona de la Copa Federación, un reconocimiento que avala su nivel dentro de esta disciplina.

Su actuación en la gala le permitió hacerse con el segundo premio del Talent Show Excelencia Santander, dotado con 900 euros e incluyendo además un lienzo profesional a cargo de Servicios Fotográficos.

Mientras que, el tercer premio ha recaído en Daniela Vigil, una joven artista de 11 años especializada en baile urbano, que realizó una actuación que puso de manifiesto el talento y el potencial de las nuevas generaciones de artistas y representa uno de los objetivos fundamentales del Talent Show Excelencia Santander: ofrecer una oportunidad a jóvenes intérpretes y contribuir a descubrir nuevos talentos de las artes escénicas.

Este tercer premio está dotado con 200 euros y un fin de semana rural cortesía del Grupo Blendio.

El certamen ha experimentado un importante crecimiento desde su creación y en esta tercera edición recibió más de un centenar de aspirantes durante el proceso de preselección.