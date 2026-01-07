IU califica de "propaganda electoralista" los anuncios "vacíos" de Igual para 2026 - IU

SANTANDER 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) de Santander ha calificado de "propaganda electoralista" los anuncios "vacíos" de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), para 2026 y ha criticado una "falta insólita de concreción en proyectos que llevan casi diez años dando vueltas".

Así lo ha manifestado el concejal de la formación Keruin Martínez, a través de una nota de prensa, en la que ha criticado la rueda de prensa de la alcaldesa, en la que ha adelantado proyectos como el aparcamiento disuasorio de La Marga, "impulsado por IU en 2017 y que sigue nueve años después apenas en estudios preliminares, pero sin fechas, presupuestos ni compromisos reales".

Sobre este proyecto, ha insistido en que "lleva años encallado, a pesar de que el Ayuntamiento gobierna con mayoría absoluta y cuenta con todas las administraciones a su favor, incluido el Gobierno de Cantabria y la Autoridad Portuaria de Santander".

Para el edil, "los retrasos y parsimonia de esta legislatura han demostrado que las excusas de los años anteriores intentaban ocultar falta de interés, de visión y de trabajo real en un cambio de modelo que ordene el tráfico y ofrezca soluciones verdaderas".

Al mismo tiempo, el concejal de IU ha destacado el anuncio de otro nuevo aparcamiento disuasorio en la S-20 "sin ubicación definida, sin calendario y sin modelo de gestión", lo que para él "parece más un ejemplo claro de la política de titulares vacíos que practica el PP".

Por otro lado, Martínez ha censurado la puesta en marcha de una Zona de Bajas Emisiones "chusquera y cutre" antes que el aparcamiento disuasorio, lo que "traslada el coste a vecinos y trabajadores, y sigue sin poner alternativas eficaces y económicas".

"ANUNCIOS QUE ANUNCIARÁN"

Además, el izquierdista se ha referido a los "anuncios de que anunciarán", como la nueva ubicación de las ferias o la construcción de vivienda pública.

"Revelan que han identificado tres parcelas en las que levantar promociones, pero no hay ninguna señal de que hayan planteado cuántas viviendas se construirán, en qué plazos ni con qué criterios sociales. Lo único claro que parece es que ya han entregado definitivamente el Cabildo al mejor postor después de casi dos décadas de abandono especulativo", ha criticado.

Para el concejal, "no tiene sentido" que un año después de haber acabado la elaboración del registro de solares "vengan con que han identificado tres parcelas de las 444 que sabíamos que estaban vacías a través del Registro Municipal de Solares, la mayoría de las cuales estaban en suelo consolidado. Esta lentitud es una muestra más de ineficacia", ha manifestado.

Por último, ha concluido que la rueda de prensa de este miércoles "parece más un intento desesperado por pedir el voto y aumentan su margen, cuando si los proyectos no avanzan es por falta de voluntad política, de planificación y de capacidad ejecutiva de Gema Igual y su equipo".