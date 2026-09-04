IU da tres días al PP para cumplir la orden judicial del tráfico bajo Faro Santander o pedirá su ejecución forzosa

Keruin Martínez en declaraciones a la prensa. - IU

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) en Santander ha requerido formalmente al Ayuntamiento (PP) el "cumplimiento inmediato" del auto judicial que acuerda la reapertura al tráfico rodado en el vial bajo el arco de Faro Santander y le ha dado un plazo máximo de tres días naturales para acreditar dicha orden o, de lo contrario, ha avanzado, instará ante el juzgado la ejecución forzosa de la medida cautelar.

"El Ayuntamiento no puede sustituir la medida que ha ordenado el juez por la que al PP le gustaría aplicar", ha señalado el concejal de IU de Santander, Keruin Martínez, después de que el Ayuntamiento explicara que la actual regulación del tráfico en el tramo de la calle Marcelino Sanz de Sautuola deberá continuar hasta el próximo 20 de septiembre, con motivo de la inauguración del centro cultural este lunes 7.

En un comunicado, el edil ha subrayado que el auto judicial ordena expresamente permitir el paso de la línea 5C2 del TUS, taxis, residentes, vehículos sanitarios y de reparto de mercancías, por lo que considera que el Consistorio no puede fijar "unilateralmente" esa fecha.

Según los servicios jurídicos de la formación, el artículo 134.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece el "inmediato cumplimiento" de las medidas cautelares una vez comunicadas a la Administración, sin el plazo de dos meses previsto para el cumplimiento voluntario de las sentencias.

"Una cosa es disponer del tiempo material imprescindible para colocar la señalización y otra mantener durante más de dos semanas una situación que el juez acaba de ordenar modificar. No hay que ejecutar ninguna obra: la propia documentación municipal dice que la plataforma permite el paso de vehículos", ha indicado Martínez.

Además, el concejal de IU de Santander ha rechazado que el nuevo expediente anunciado por el PP --para autorizar el "uso compartido y tráfico restringido" a vehículos de emergencia de esa parte del vial-- permita mantener entretanto la situación actual.

"Primero tienen que cumplir la resolución, después pueden tramitar lo que consideren y pedir al juez que modifique la medida. Un expediente municipal no suspende una orden judicial", ha manifestado.

Además, en el requerimiento IU advierte de que, si el PP persiste en dicho "incumplimiento", solicitará multas coercitivas personales a las autoridades o funcionarios responsables y la deducción de testimonio por una posible desobediencia.

"Si el PP decide enfrentarse a una orden judicial, las consecuencias no pueden convertirse en otra factura para Santander. No estamos hablando de un error administrativo inevitable, sino de una decisión anunciada públicamente después de conocer el auto", ha valorado Martínez, para quien "no puede ser que las torpezas y chapuzas de (la alcaldesa) Gema Igual y su equipo de Gobierno las sigamos pagando todos los santanderinos".

De esta forma, ha avisado que si "persisten en incumplir la resolución", pedirán que se depuren las responsabilidades de quienes hayan tomado esa decisión y que las consecuencias "no vuelvan a cargarse sobre las arcas municipales".

MOVER LA PORTERÍA Y JUEGO DE TRILEROS.

Para IU, la respuesta municipal supone un nuevo intento de "mover la portería" después de que el Juzgado -la Plaza 2 de la Sección de lo Contenciso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la ciudad- haya apreciado, a efectos cautelares, una vía de hecho.

"Nadie está discutiendo si el vial sigue siendo público o si los vecinos pueden dar la vuelta por otra calle. Estamos preguntando qué decisión administrativa permitía hacer lo que hicieron en el momento en que lo hicieron. Y ante el juez tampoco han podido acreditarla", ha recalcado Martínez, que ha manifestado que "pueden hacer diez informes más, pero ninguno puede convertir en previa una autorización que llegó después".

En su opinión, "todo esto no es más que el juego de trileros habitual de Gema Igual y los suyos, con el que pretenden engañar nuevamente a la ciudadanía".

Asimismo, IU ha subrayado que el auto del juez ordena expresamente que la 5C2 pueda volver a pasar bajo el arco. En este sentido, ha indicado que "si el PP discrepa del auto, tiene los mecanismos legales para defender su posición ante el juzgado, pero "lo que no puede hacer es mover continuamente la portería", ha aseverado.