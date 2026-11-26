La concejala de Festejos, Patricia Portilla, y Luis del Río, de Esfera Producciones - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los títeres, el teatro de objetos, las sombras, las máscaras, la música en directo y las nuevas tecnologías serán protagonistas de la cuarta edición del Festival de Títeres y Objetos de Torrelavega, Guiñol.es, que se celebrará del 6 de diciembre al 3 de enero, coincidiendo con la programación navideña de la ciudad.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla, y Luis del Río, de Esfera Producciones, responsable de la coordinación y dirección del Festival, han presentado este jueves una programación que incluye cinco espectáculos gratuitos dirigidos al público familiar, especialmente a los más pequeños.

Portilla ha definido este Festival como "el mejor ejemplo de que una altísima calidad puede estar reducida en un formato pequeño" y ha destacado la oportunidad que ofrece de disfrutar de compañías procedentes de diferentes puntos de España, de ámbito internacional y también del talento regional, representado en esta edición por Café de las Artes Teatro.

La edil ha asegurado sentirse "tremendamente orgullosa de ofrecer una "programación cultural de calidad orientada al público familiar", marcada por "la variedad, pero también por la calidad y, sobre todo, por la gratuidad", y ha puesto en valor la respuesta de los espectadores en las anteriores ediciones.

Por su parte, Luis del Río ha dado a conocer los detalles de una programación que incorpora nuevas disciplinas artísticas gracias a las posibilidades técnicas y escénicas que ofrece el Teatro Municipal Concha Espina.

El Festival comenzará el domingo 6 de diciembre, en la Plaza Mayor, con '1001', de la compañía portuguesa Caricata Teatro, que es una adaptación de 'Las mil y una noches' en la que objetos cotidianos como sartenes, cazuelas, trapos y servilletas se convierten en protagonistas del espectáculo.

Las cuatro representaciones restantes tendrán lugar en el Teatro Municipal Concha Espina. La priemra, el 13 de diciembre, es 'El tesoro de Barracuda', de Teatro de Pocas Luces, una adaptación de un libro infantil multipremiado que incorporará, por primera vez en el Festival, el teatro de sombras, combinándolo con los títeres y el teatro de objetos.

El 20 de diciembre será el turno de 'La boda de la pulga y el piojo', de la compañía andaluza La Gotera de Lazotea, que ofrece una propuesta especialmente dirigida al público infantil que combina interpretación, títeres, objetos y música en directo; mientras el día 27 se podrá ver 'La leyenda de Sally Jones', de Baychimo Teatro, un espectáculo que fusiona el trabajo actoral, el teatro de máscaras y las nuevas tecnologías.

Finalmente, el 3 de enero se pondrá en escena 'El inolvidable viaje de Nana', de la compañía cántabra Café de las Artes Teatro, que aborda la maternidad a través de una singular escenografía en la que se incorporan proyecciones y nuevas tecnologías.

Del Río ha destacado la evolución del Festival y la fidelidad de un público que ha ido creciendo a lo largo de sus cuatro ediciones. "La respuesta durante todos estos años ha sido fantástica", ha afirmado, explicando que esta acogida les ha permitido "arriesgarnos un poquito más, traer nuevas propuestas".

El coordinador también ha valorado la continuidad de una iniciativa dedicada específicamente al teatro de títeres y objetos, una disciplina que no es mayoritaria dentro de las artes escénicas. "Tenemos un público fiel", ha señalado en referencia a las familias que repiten cada año.

Todas las representaciones comenzarán a las 12.00 horas, tendrán una duración aproximada de 50 minutos y serán gratuitas.

Patricia Portilla ha animado a las familias a disfrutar de esta nueva edición del Festival, cuya programación puede consultarse en www.guiñol.es.