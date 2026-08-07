Los Jardines de Piquío recuperan su diseño original de 1925, tras casi dos años de obras y un coste de 2 millones

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines de Piquío de Santander se han inaugurado este viernes, tras casi dos años de obras de renovación y acondicionamiento, con una inversión de 2,03 millones de euros, con las que este espacio recupera su diseño original de 1925.

"Está igual, pero nuevo y muchísimo más bonito", ha destacado la alcaldesa, Gema Igual, que ha subrayado que se trata de un día "muy importante" tras poner fin a unas obras que eran "necesarias", dado que el pavimento y los bancos se encontraban en "mal estado" y con motivo del "deterioro" de las barandillas y la jardinería por el paso del tiempo.

Según ha explicado, los trabajos, que se adjudicaron en un inicio por 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses, comenzaron el 5 de noviembre de 2024. Sin embargo, estos sufrieron un modificado tanto en el precio como en el plazo.

Así, a medida que avanzaron las obras, hubo que adoptar nuevas soluciones técnicas ante circunstancias que se conocieron al levantar el pavimento.

Ha detallado que al comenzar los trabajos se comprobó que las raíces de los árboles ocupaban una superficie "mucho mayor" de la prevista, por lo que hubo que cambiar el pavimento de hormigón, que hubiese supuesto "un riesgo" para el patrimonio vegetal, por el asfalto fundido, que requiere de una menor excavación, evita compactaciones agresivas, protege las raíces y favorece la respiración del terreno.

También el picudo rojo afectó a dos palmeras, de las que una se retiró y la otra se pudo salvar. Además, durante el pasado verano las obras se paralizaron a petición del sector turístico y las flores procedentes de Holanda se retrasaron.

RESTAURACIÓN ARTESANAL DE MÁS DE 8.000 CANTOS RODADOS

En cuanto al resultado del proyecto, Igual ha indicado que el azul del suelo, aunque no fuese el original del proyecto, fue elegido por votación popular; y también se han recuperado y restaurado muchos elementos artísticos, como la bola del mundo, la mesa zodiacal, la pérgola o la fuente Lavapiés.

Asimismo, se han instalado farolas, como en el proyecto original; y nuevos servicios de alcantarillado, de saneamiento, drenaje, riego y mobiliario urbano; se ha procedido a la restauración artesanal de más de 8.000 cantos rodados, se han eliminado especies invasoras y se ha retirado el kiosco de la entrada.

En cuanto a la retirada del muro de ladrillo recubierto de cerámica, que no formaba parte del proyecto original y "desvirtuaba esa idea de trasatlántico", como ha explicado el arquitecto, la alcaldesa ha señalado que la ciudad dispone de una recreación en 3D de ese muro por "si se quiere recuperar en el futuro" y "respeto" a su autor, aunque de momento no se contempla la idea.

Igual ha apuntado que durante los próximos 15 días todavía alguna zona permanecerá acotada, dado que faltan de instalar seis bancos, que están en fase de construcción y montaje y llegarán en estos días, o en determinadas zonas de la barandilla.

Finalmente, ha apuntado que el arquitecto que ha supervisado la obra ha sido el nieto de Ramiro Saiz Martínez, quien diseño los Jardines de Piquío en 1925, para que fuese "acorde y fiel" al proyecto.

"Una obra de la que me siento orgullosa", ha sentenciado Igual, que ha pedido que la "intoxicación política" se quede "al margen" de un jardín que se recupera tal y como su diseñador lo concibió y ha animado a santanderinos y visitantes a "redescubrir" Piquío y a contribuir a su conservación.