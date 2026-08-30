Javier Gilmartín gana el V Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre de Cabárceno

Entrega del primer premio del V Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre de Cabárceno a Javier Gilmartín - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Javier Gilmartín Hurtado se ha alzado con el primer premio del V Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que se ha celebrado este sábado con la participación de más de medio centenar de artistas y que ha repartido 5.300 euros en premios.

En la categoría de 'Adultos', Gilmartín ha obtenido 2.000 euros correspondientes al vencedor, mientras que Alberto Fernández Hurtado ha logrado el segundo puesto (1.300 euros) y Yohana Soldevilla Agorreta se ha clasificado en tercera posición (900 euros). El cuarto lugar, con 600 euros, ha correspondido a Vanesa Amutio Bragado, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

Además de las dotaciones económicas, los premios incluyen distintas experiencias en las instalaciones de CANTUR.

Por otra parte, Manuel Caballeira Rivas ha recibido el 'Accesit Cáfe Dromedario' con 500 euros.

El certamen también ha reconocido la creatividad de los participantes más jóvenes.

Así, en la categoría 'Jóvenes artistas', dirigida a participantes de entre 14 y 17 años, la ganadora ha sido Alba Trueba Ignacio; y Azul Hernández Crespo se ha impuesto en la modalidad 'Pequeños artistas', destinada a menores de hasta 13 años. Ambas han recibido material artístico como premio.

Esta quinta edición ha convertido durante una jornada al Parque de la Naturaleza de Cabárceno en escenario para la creación artística, con su fauna, vegetación, paisajes y pasado minero como fuente de inspiración para los participantes.

Han podido emplear cualquier técnica y estilo para realizar sus obras, con el único requisito de tomar como referencia alguno de los elementos que caracterizan el entorno de la instalación gestionada por CANTUR.

El jurado, encargado de valorar las obras y determinar los ganadores en las distintas categorías, ha estado integrado por los artistas Roberto Orallo, Joaquín Besoy, Guido Velasco y Antonio Moro, junto con el coordinador del departamento de Educación del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Eduardo Vejo.