Javier Tebas y Manuel Higuera protagonizan el martes una mesa abierta a la afición en UNEATLÁNTICO

Cartel - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA

SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el presidente del Racing de Santander, Manuel Higuera, protagonizarán este martes, 12 de mayo, una mesa abierta a la afición en la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO).

Esta actividad estaba prevista para el 4 de marzo, pero la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) y la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (APDC), de acuerdo con el Real Racing Club y LaLiga de Fútbol Profesional y la Universidad Europea del Atlántico, decidieron aplazarla en señal de duelo por la tragedia de El Bocal, sucedida un día antes.

Una vez reprogramado, el evento comenzará a las 18.30 horas bajo el epígrafe 'Pregunta lo que siempre has querido preguntar', y tiene entrada gratuita.

En la actividad actuará como moderador el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Jesús Álvarez.