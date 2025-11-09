El jazz, protagonista el viernes 14 del Palacio con el septeto Something Else!' dirigido por Vincent Herring

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jazz será el protagonista del Palacio de Festivales de Cantabria el próximo viernes 14 de noviembre y lo hará de la mano del septeto Something Else!' bajo la dirección de Vincent Herring.

Llegará a la Sala Pereda dentro de su gira europea de 2025. La cita será a las 19.30 horas y tendrá una duración de 75 minutos sin descanso.

En el escenario estará el propio Herring (saxo y flauta) acompañado de Freddie Hendrix (trompeta), Wayne Escoffery (saxo tenor), Paul Bollenback (guitarra), Dave Kikoski (piano), Essiet Essiet (contrabajo y bajo eléctrico) y Joris Dudli (batería).

Something else!' es un grupo de músicos de primer nivel que ofrece una visión contemporánea del llamado soul jazz. Sus espectáculos son una celebración del género, combinando nuevas versiones de clásicos con composiciones originales, ritmos funky e improvisaciones de alto nivel creativo.

Ha participado en festivales como el 'North Sea Jazz Festival', el 'New Orleans Jazz Fest', 'Exit 0', el 'Charlie Parker Jazz Festival' y el 'Syracuse Jazz Fest'.