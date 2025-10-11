Joaquín Almunia, Iratxe García y Elena Valenciano, ponentes en la escuela de formación Alfredo Pérez Rubalcaba

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escuela de formación Alfredo Pérez Rubalcaba, puesta en marcha por el PSOE de Cantabria, ha iniciado la actividad del cuarto trimestre del año, en el que las principales actividades estarán centradas en abordar la situación de la comunidad autónoma en Europa en el 40º aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, y en la desigualdad que sufren las mujeres. Para ello contará con Joaquín Almunia, Iratxe García y Elena Valenciano como ponentes.

Así, el próximo sábado 18 de octubre, Valenciano -consejera de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres- ofrecerá en el salón de actos de CCOO una ponencia bajo el título 'Radiografía de la desigualdad', que dará lugar a una posterior mesa redonda entre responsables de UGT, CCOO y la Asociación Consuelo Berges.

Mientras, el 28 de noviembre, está prevista la asistencia del excomisario europeo de Competencia, exministro de Trabajo y exsecretario general del PSOE, Joaquín Almunia, para analizar junto a la eurodiputada y presidenta de los socialistas europeos en el Parlamento Europeo, Iratxe García, la situación de Cantabria en Europa en la celebración del 40º aniversario de la entrada de España en la UE.

Además de estas dos ponencias, la escuela de formación celebra varios talleres formativos. Los pasados 3 y 4 de octubre ya han tenido lugar dos sobre los derechos del concejal y la aplicación de la Inteligencia Artificial a la gestión municipal.

De la misma forma, se impartirán talleres sobre técnicas de comunicación efectiva para hablar en público, atraer la atención o cómo afrontar debates e intervenciones parlamentarias. También se desarrollarán sobre la elaboración de presupuestos, enmiendas y mociones, así como un taller para fortalecer la capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas en el ámbito público.

En nota de prensa, el PSOE de Cantabria ha señalado que la escuela Alfredo Pérez Rubalcaba ha nacido con la vocación de ser "el espacio de debate, reflexión y formación más relevante" de la región.