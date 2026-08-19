Joaquín Díaz presenta este sábado un libro que recupera la memoriade la hostelería de Torrelavega

Cartel de presentación del libro 'Aquellos bares y cafés de antes. Torrelavega' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La historia de los bares, cafés, tabernas, fondas, restaurantes, salas de baile y otros negocios hosteleros que durante décadas fueron lugares de encuentro y convivencia en Torrelavega protagoniza el libro 'Aquellos bares y cafés de antes. Torrelavega', de Joaquín Díaz, que se presentará este sábado, 22 de agosto.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Torrelavega ha subrayado que este libro, que recupera una parte de la memoria social y cotidiana de Torrelavega a través de locales y personas estrechamente ligados a la evolución y a la vida de la ciudad, se presentará a las 12.15 horas, en la Sala Mauro Muriedas.

El trabajo propone un recorrido que comienza en los últimos años del siglo XIX y se detiene especialmente en las primeras décadas y mediados del siglo XX, aunque también incorpora bares y cafés de los años sesenta, setenta, ochenta y noventa.

A través de fotografías, nombres de propietarios, historias, carteles y antiguas publicaciones, Joaquín Díaz reconstruye el pasado de muchos de estos lugares y recuerda a las personas que estuvieron al frente de ellos.

Uno de los planteamientos de 'Aquellos bares y cafés de antes', según el Consistorio, es su carácter de "libro abierto", ya que el autor invita al lector a enriquecer lo recogido en sus páginas con sus propios recuerdos, vivencias y anécdotas.

El libro se centra fundamentalmente en la trama urbana antigua y el centro de Torrelavega, y deja abierta la posibilidad de continuar en el futuro este trabajo con otros locales de la ciudad, sus barrios y pueblos.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha destacado el interés del libro, el cual permite acercarse a la historia de Torrelavega desde una perspectiva diferente, la de unos espacios que fueron escenario habitual de encuentros, tertulias, celebraciones y momentos de ocio de varias generaciones.

En este sentido, ha subrayado la labor realizada por Joaquín Díaz para conservar una parte de la "memoria colectiva" de Torrelavega y contribuir a que historias, nombres e imágenes vinculados al pasado de la ciudad no caigan en el olvido.

La entrada será libre hasta completar aforo y se regalará un ejemplar de 'Aquellos bares y cafés de antes. Torrelavega' a los asistentes.