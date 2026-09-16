José Alberto y Peio Canales serán premiados en la Gala Trofeo Chisco de RNE Cantabria

Archivo - El centrocampista del Racing Peio Canales - RNE - Archivo

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Alberto López y Peio Canales serán premiados en la Gala del Trofeo Chisco que cada año organiza RNE en Cantabria y que se celebrará el 6 de octubre, a partir de las 18.00 horas, en la sala María Blanchard del Palacio de Festivales.

En un comunicado, RTVE ha explicado que la principal novedad de esta edición es que el entrenador del Racing, José Alberto, recibirá el Trofeo Chisco de Honor como reconocimiento a su trayectoria como máximo responsable técnico del club, que culminó la temporada pasada con un ascenso a Primera División.

Así, ha recordado que el preparador asturiano llegó al conjunto verdiblanco en la mitad de la temporada 2022-2023, con el equipo en una situación delicada, bordeando el descenso, y fue uno de los grandes artífices de la salvación.

Posteriormente, gracias a su trabajo mano a mano con la directiva, el equipo fue creciendo, año tras año, hasta conseguir el ansiado ascenso a la élite del fútbol español 14 años después.

"Por todo ello, y también por los valores que siempre transmite, el jurado ha decidido entregarle el Trofeo Chisco de Honor. Es la primera vez que un entrenador obtiene un reconocimiento en esta gala", ha subrayado la organización.

Además, Peio Canales, que ahora milita en el Athletic Club, será galardonado con el Trofeo Chisco que cada temporada otorga RNE en Cantabria al mejor futbolista del Racing.

El trofeo este año ha estado muy igualado, ya que Canales fue el más valorado con 263 votos, seguido de Íñigo Vicente con 249 y Andrés Martín con 239.

El ahora 'athleticzale' engrosará el palmarés de un trofeo que recoge a varios mitos del racinguismo que lo han ganado a lo largo de los últimos 40 años, como Zubiría (primer Chisco de la historia), Arteche, Manolo Preciado, Tuto Sañudo, José Ceballos, Pedro Munitis o Gonzalo Colsa, entre otros.

En las tres últimas temporadas se lo han llevado Íñigo Vicente, en dos ocasiones, y Andrés Martín el año pasado.