José Arsuaga toma posesión como presidente del TSJC con "responsabilidad", "prudencia" y dispuesto a colaborar con todos

José Arsuaga toma posesión como presidente del TSJC - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El magistrado José Arsuaga ha tomado este martes posesión de su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) asegurando que lo asume "con el peso de una nueva responsabilidad pública que trataré de ejercer siguiendo una máxima: la prudencia", a la par que ha expresado su voluntad de colaborar con todas las administraciones y profesionales que ejercen en los tribunales.

Durante el acto, que ha estado presidido por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, el nuevo presidente del TSJC --el quinto desde su creación-- ha rememorado los motivos que le impulsaron a ser juez, "el compromiso público y la voluntad de contribuir a la paz social a través de la justicia", y que años después continúan presentes "para seguir con ilusión".

El que fuera hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha manifestado que estos motivos son los mismos "que animan a todos los que ejercemos esta noble profesión de administrar justicia: el compromiso con el servicio público mediante la tutela de los derechos de los ciudadanos y las libertades públicas, y la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho". Y ha enfatizado que "en este objetivo nunca podremos ser tibios, indiferentes o neutrales", ha enfatizado.

El presidente ha señalado que la tarea de administrar justicia "se nutre de una legitimidad de origen pero también de una legitimidad de ejercicio".

Así, ha señalado que el acceso a la condición de juez "no es fruto de la casualidad, sino de la combinación de tres principios: la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad", y ha recordado que este sistema de acceso "permite que, con esfuerzo, el 74% de la última promoción de jueces sean mujeres".

Y en cuanto a la legitimidad de ejercicio, ha manifestado que "la excelencia en el ejercicio implica humildad y primar el interés común al individual", además de virtudes judiciales como "la compasión, como capacidad de reconocer el sufrimiento; la cortesía, el trato respetuoso y la atenta escucha; la capacidad de identificar nuestros propios sesgos cognitivos; y el habla y la escritura clara y precisa". "En definitiva, humildad, humanismo y bien común", ha apostillado.

Arsuaga, que se ha convertido así en la máxima autoridad del poder judicial en la comunidad autónoma, también ha tenido palabras para su antecesor, José Luis López del Moral, al que ha dado las "gracias por todo, gracias por tanto". "Gracias por tu atención y por tu presencia, por tu discreción y tu prudencia, por tu rapidez de análisis y tu esfuerzo en la gestión", ha manifestado.

En el acto han estado presentes los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ, ya que este órgano ha celebrado su sesión ordinaria en la sede del Tribunal Superior, y también los vocales delegados para este territorio: Pilar Jiménez Bados y José María Fernández Seijo.

Además, a la toma de posesión del nuevo presidente del TSJC han acudido la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, entre otros representantes públicos.