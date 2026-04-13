José María Lafuente explicará la historia del Archivo que creó este miércoles en la Cátedra Casado Soto de Santander

José María Lafuente - UNATE

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Lafuente, desde su origen hasta la sede asociada del Museo Reina Sofía, será abordada este miércoles por su impulsor, el coleccionista José María Lafuente, en una cita que tendrá lugar a las 19.30 horas en la Fundación Botín, con acceso libre hasta completar aforo.

La cita de abril de la Cátedra Casado Soto impulsada por UNATE, La Universidad Permanente, con el patrimonio y la historia de traerá hasta la Fundación Botín la difusión del contenido de uno de los fondos artísticos más completos y exhaustivos que existen en el mundo.

En el año 2002 el empresario José María Lafuente crea el Archivo Lafuente, un fondo documental y artístico compuesto finalmente por en torno a 140.000 ítems, que incluyen unas 19.000 obras originales (pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, collages, etcétera), obra gráfica, correspondencia, publicaciones, documentos, proyectos, múltiples, audiovisuales, arte correo, bibliografía, etcétera.

Veinte años después, el Ministerio de Cultura adquirió el Archivo Lafuente para integrarlo en los fondos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Dichos fondos quedarán instalados en la antigua sede del Banco de España en Santander, formando parte de la primera sede asociada que el Museo Reina Sofía abrirá fuera de Madrid.

La singular historia de estos veinte años de coleccionismo, conservación, investigación y difusión del patrimonio documental y artístico del arte del siglo XX, son el asunto que abordará su protagonista en la charla del miércoles.

José María Lafuente (Lugo, 1957) es mpresario, coleccionista y editor, es propietario y director del Grupo Lafuente, uno de los grandes grupos españoles del sector lácteo, con cinco fábricas de queso repartidas por España y cerca de 1.500 trabajadores.

En 2002 funda el Archivo Lafuente, uno de los fondos documentales en torno a la Vanguardia y la Modernidad artística más importantes de Europa, que en 2022 fue adquirido por el Estado Español para integrar los fondos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En 2024 emprende otro proyecto en el ámbito del patrimonio cultural, 'Lafuente. Cultura material'.

Por su labor ha recibido el Premio Arte y Mecenazgo 2016 de La Caixa, el Premio al Mejor Empresario 2016 en los Premios al Éxito Empresarial en Cantabria de Actualidad Económica, el Premio Montblanc de la Cultura 2018, el XXI Premio de Honor Plaza Porticada compartido con el Ayuntamiento de Santander y el Museo Reina Sofía (2019), y el Premio CEOE-CEPYME de Cantabria por su destacada aportación a la sociedad. Es Académico de Honor de la Real Academia Gallega de Bellas Artes.