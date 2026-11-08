José María Pou y la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart, esta semana en el Palacio de Festivales

Archivo - José María Pou en 'Gigante' - PFC - Archivo

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor José María Pou, con la obra teatral 'Gigante' donde da vida al escritor Roald Dahl, y el recital de la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart, protagonizarán esta semana la programación del Palacio de Festivales de Cantabria.

Así, las tablas del escenario de la Sala Pereda acogerán la representación que encabeza Pou, una coproducción del Teatre Romea y Grec 2025 Festival de Barcelona dirigida por Josep María Mestres con texto de Mark Rosenblatt, que tendrá doble función el viernes 13 y el sábado 14, a las 19.30 horas.

Inspirada en hechos reales, el intérprete catalán encarna a Roald Dahl, el excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como 'Matilda', 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'Las brujas', que vio cómo unas polémicas declaraciones inflamaron a la prensa, repercutiendo en su reputación, con consecuencias imprevisibles.

De este modo, Rosenblatt ofrece un retrato poliédrico de un artista terriblemente carismático y explora, también con humor, la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios. Vertebran el texto temas como el conflicto de Oriente Próximo, el artista vs la persona, la cultura vs el negocio o las diferencias generacionales.

La venta anticipada de entradas está agotada. Sin embargo, ambos días, saldrá a la venta el 10 por ciento del aforo en cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria.

ORQUESTA SINFÓNICA SWR STUTTGART

Antes, la Sala Argenta acogerá el jueves 12 de noviembre, a las 19.30 horas, el concierto de música clásica que ofrecerá la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart. Versará sobre dos obras maestras del repertorio sinfónico firmadas por Beethoven y Richard Strauss.

En concreto, se trata del Concierto para violín en re mayor, Op. 61 de Beethoven y 'Una vida de héroe' Op. 40 de Richard Strauss.

La orquesta estará bajo la dirección de François-Xavier Rotj y contará con la actuación de la violinista Isabelle Faust.

Así, este recital, con dos partes de 45 y 50 minutos respectivamente con descanso, une la elegancia del violín de Beethoven con la grandiosidad sinfónica de Strauss en una experiencia musical que conjuga tradición, innovación y emoción.