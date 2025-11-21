José Mercé protagoniza este sábado 'Los Conciertos de El Soplao' ante 300 espectadores

Archivo - José Mercé protagoniza este sábado 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo' - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Mercé protagoniza este sábado, 22 de noviembre, 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo', el ciclo organizado por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria en conmemoración del 20º aniversario de la cueva El Soplao.

El cantaor jerezano ofrecerá un espectáculo ante 300 espectadores que agotaron las entradas disponibles en poco más de 24 horas y que llenarán el auditorio de la cavidad para celebrar la efeméride.

El espectáculo de Mercé está dedicado a los palos más tradicionales del flamenco e incluye malagueñas, soleás y seguiriyas, acompañado por su guitarrista Antonio Higuero. Posteriormente, tres coristas, palmeros y un percusionista se incorporan al dúo para interpretar alegrías, bulerías de Jerez y algunos de sus mayores éxitos.

Con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha preservado la esencia del cante, a la vez que ha versionado temas de Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Louis Armstrong o Manu Chao, entre otros.

Su trayectoria lo sitúa como una figura clave de la música española, capaz de acercar el flamenco a un público amplio e intergeneracional mediante la fusión de sus raíces flamencas con música contemporánea. Recibió el Disco de Diamante por superar el millón de discos vendidos, un logro sin precedentes en el flamenco y un reconocimiento a su carrera.

El ciclo 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo' combina patrimonio natural y cultura y ofrece la oportunidad de disfrutar de actuaciones de primer nivel en un entorno geológico excepcional.

Comenzó con Miguel Poveda el 20 de septiembre, continuó con Diana Navarro y Luz Casal el 24 y 25 de octubre, respectivamente y concluirá con el concierto de Rozalén el 13 de diciembre.