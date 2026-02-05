Un joven sin carné y bebido protagoniza una huida nocturna a gran velocidad por las calles de Santander

Archivo - Coche de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años sin carné de conducir y bebido ha protagonizado esta madrugada una huida nocturna de la Policía Local por las calles de Santander.

Poco antes de las cuatro de la mañana, los agentes vieron a cuatro jóvenes en el interior de un vehículo estacionado frente al acceso de la estación de ferry de Santander "actuar de forma extraña" y que, al darse cuenta de su presencia, arrancaron "a gran velocidad".

Los agentes iniciaron entonces una persecución "a gran velocidad" por varias calles de la capital cántabra y encendieron los rotativos luminosos y acústicos, a los que el turismo fugado hizo caso omiso, circulando muy rápido y saltándose un semáforo en rojo.

Finalmente, los agentes consiguieron detenerle en la calle Castelar, donde identificaron a su conductor.

Tras comprobar que éste no tenía carné de conducir instruyeron diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, contra el joven por dos supuestos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir sin tener carné y otro por hacerlo a "una velocidad excesiva". Además, fue denunciado por dar positivo en la tasa de alcoholemia.

UN MOTORISTA TRIPLICA LA TASA DE ALCOHOL PERMITIDA

También, esta madrugada los agentes sorprendieron en el Paseo Altamira de Santander a un motorista de 40 años que triplicó la tasa de alcoholemia.

Los policías le dieron el alto al comprobar que circulaba con las luces apagadas y le solicitaron la prueba de la alcoholemia y, a la vista del resultado, que fue tres veces superior a lo permitido, instruyeron diligencias judiciales en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial. Su vehículo fue retirado por una grúa al depósito municipal de Ojaiz.