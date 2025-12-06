El joven pintor Pablo Diego clausura el año expositivo de Tabacalera con la muestra 'Homenaje a lo efímero'

Visita de las autoridades a la muestra - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Tabacalera de Santander cierra su programación expositiva de 2025 con la muestra 'Homenaje a lo efímero', del joven pintor Pablo Diego.

La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 15 de diciembre, aborda las etapas de la vida y los estados emocionales y psicológicos que las acompañan.

Así, invita al espectador a realizar un recorrido inmersivo y cronológico por la existencia humana, a través de modelos que van desde los 6 hasta los 89 años, divididos en cuatro fases: infancia, adolescencia, adultez y vejez.

Con esta muestra, culmina la programación expositiva del centro cívico de Tabacalera de 2025, en la que también han sido protagonistas Zara Garsay Cecilio Espejo, Débora Regalado, Paula Vallar y Ernesto Núñez.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada por la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, ha visitado la exposición y ha valorado la importancia de este ciclo protagonizado por jóvenes pintores emergentes dentro del compromiso de esta Concejalía con el colectivo de jóvenes talentos emergentes.

Por otra parte, según ha detallado la regidora, a lo largo de este año más de 4.000 visitantes han pasado por el espacio del centro cívico Tabacalera.

En su opinión, esta cifra "pone de manifiesto la consolidación de este espacio como un referente cultural en la ciudad y un punto de encuentro entre el arte contemporáneo y el público local", que el próximo 2026 cumplirá cinco años de actividad.