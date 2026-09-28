La jueza da un mes para alcanzar un acuerdo en el caso del monitor de Villaescusa y si no habrá juicio en mayo

Monitor de Villaescusa acusado de grabar a jugadoras de fútbol en el vestuario, en la audiencia preliminar del juicio contra él - JUANMA SERRANO ARCE

Si en 30 días no comunican conformidad por escrito, la vista oral se celebrará entre el 5 y 13 de mayo de 2027 SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza encargada de enjuiciar al monitor de Villaescusa acusado de grabar a 51 jugadoras de fútbol en el vestuario del campo de esta localidad y que se enfrenta a un total de 148 años de prisión que pide para él el fiscal ha dado un mes a las partes personadas en el caso para que lleguen a un acuerdo y lo comuniquen por escrito. De lo contrario, se celebrará el juicio el próximo mayo, los días 5, 6, 7, 12 y 13, en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas de Santander.

Así lo ha señalado la magistrada al término de la audiencia preliminar por este caso, celebrada este lunes en la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de la capital cántabra, y que si bien ha concluido sin conformidad entre acusaciones y defensas, se ha dado ese margen de 30 días para que puedan alcanzar un pacto. Si no lo logran, se citará a testigos y peritos para las citadas fechas de mayo.

En la vistilla se han concretado las pruebas que pide cada parte y entre otras cosas se ha acordado que el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández Carral, declare como posible responsable civil subsidiario y no como testigo, y que en el plazo de cinco días se identifique al concejal de Deportes del municipio para que sea citado de cara al plenario.

Además de las penas de cárcel que suman los citados 148 años, el ministerio público también reclama al monitor procesado cerca de 269.000 euros de multa por grabar con su teléfono móvil a medio centenar de deportistas -mayores y menores de edad- en el vestuario de la localidad de La Concha de Villaescusa entre abril y agosto de 2024.

Asimismo, solicita su inhabilitación para trabajar como monitor o entrenador deportivo, así como para cualquier profesión o cargo que implique relación habitual con menores durante el tiempo de condena. Y también que se le prohíba el acceso a instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villaescusa, así como a residir en el municipio durante cinco años por cada uno de los delitos.

En concepto de responsabilidad civil, interesa indemnizaciones para las afectadas por el daño moral y secuelas sufridas que van de 1.000 a 5.000 euros y suman 78.000, siendo responsables subsidiarios el Ayuntamiento de Villaescusa y la empresa en la que trabajaba el encausado, y con responsabilidad directa y solidaria de tres aseguradoras.