La jueza investiga al ingeniero de la pasarela de El Bocal como "responsable último del proyecto"

Archivo - Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal, a 4 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). . - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza que instruye la causa por el colapso mortal de la pasarela litoral de El Bocal, en Santander, amplió la acción penal al ingeniero industrial de la empresa Fronda, autor del proyecto de las estructuras de madera en 2014, tras la documentación aportada por el director facultativo del proyecto de la senda costera, José Antonio Osorio, actual jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria e igualmente investigado.

Lo explica así la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad en un auto dado a conocer este martes en el que apunta que este ingeniero "se erige como responsable último del proyecto técnico conforme al cual se ejecutó materialmente la pasarela siniestrada", en la que el pasado 3 de marzo fallecieron seis estudiantes y una joven más resultó herida grave.

La magistrada escuchará a ambos junto a los otros dos técnicos investigados --el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de Costas, Enrique Rodríguez Sánchez, y su antecesor en el cargo hasta 2023-- el próximo 5 de junio, tres semanas después de que comparezcan los peritos, entre ellos el judicial, que concluyó que la causa última del accidente fue un fallo por la rotura de herrajes por corrosión.

La jueza ha citado como investigado al autor del proyecto pero no en base a la petición del Ayuntamiento de Santander, personado en el procedimiento como posible responsable civil subsidiario, sino por la documentación aportada por Osorio. Según la misma, el jefe de obra, de la empresa Dragados, le confirmó que Fronda era la "responsable del diseño, fabricación y montaje" de las estructuras.

Por eso, "valorando las previsibles causas inmediatas del colapso de la pasarela, entre ellas un defecto de diseño estructural o constructivo", la magistrada dirige la acción penal contra quien firmó el proyecto concreto, el ingeniero industrial de Fronda. Así, desestima el recurso de reforma del Consistorio contra su decisión inicial de citarle como testigo porque con la documentación que tenía en al resolver esa petición no había motivos para investigarle.

MENSAJES ELECTRÓNICOS APORTADOS

Y es que la decisión que toma ahora la instructora respecto al ingeniero se desprende de mensajes electrónicos aportados por Osorio que se intercambió con el jefe de obra de Dragados entre mayo y septiembre de 2014. En ellos, este último le informa que han detectado en el proyecto original que los coeficientes de seguridad en las pasarelas están "muy por debajo de lo aceptable".

Ante esto, le traslada una propuesta de Fronda donde rehace los cálculos, garantiza la seguridad y viabilidad del proyecto, y mantiene el planteamiento estético original. Osorio responde pidiendo que se aporte el cálculo de las estructuras firmado por técnico competente y el jefe de obra le traslada un dosier suscrito por el responsable de proyectos de Fronda con los cálculos de las distintas hipótesis de carga.

Después, el jefe de obra de Dragados informa al jefe de Costas de que ha ordenado la fabricación y tratamiento de la madera, y le envía un dosier con los datos y características de las pasarelas, proyecto firmado por el ingeniero de Fronda. Entonces, Osorio exige en otro correo que esta empresa confirme su responsabilidad en el proyecto, y el jefe de obra le responde confirmando que Fronda es la responsable del diseño, la fabricación y el montaje de las estructuras y que está directamente contratada por Dragados.

OSORIO VALIDÓ TÉCNICAMENTE LA SOLUCIÓN

En su auto, la magistrada aclara que el jefe de Costas está investigado por su papel como director facultativo de la obra de la pasarela ya que, como tal, le correspondía dirigir la ejecución material de los trabajos, velar por su adecuación al proyecto, y advertir toda insuficiencia o incumplimiento normativo sobre el diseño estructural, elección de materiales u otros detalles constructivos que pudieran comprometer la seguridad de las pasarelas.

Añade al respecto que, "presumiblemente, con el fin de no ralentizar o paralizar" las obras, Osorio no modificó el proyecto inicial, sino que "aceptó y asumió la decisión técnica propuesta por el jefe de obra", esto es, la realización de un proyecto "ad hoc" sobre las pasarelas.

"La asunción de su incorporación a la obra en fase de ejecución por parte del director facultativo, manifestando su expreso consentimiento, implicó validar técnicamente dicha solución", indica.

En cuanto al papel del jefe de obra de Dragados, la jueza señala que de la documental aportada se infiere que asumió "correctamente sus funciones, las de organización, gestión y control de la ejecución material de los trabajos, siempre bajo la supervisión de la dirección facultativa" dando "puntual y continuo traslado al director facultativo de todas y cada una de las incidencias técnicas detectadas en el momento de proceder a la ejecución material de las pasarelas". "Si bien propuso soluciones técnicas, buscó y obtuvo siempre la expresa aprobación del director de obra", precisa.

EL INGENIERO DE FRONDA, RESPONSABLE ÚLTIMO DEL PROYECTO DE PASARELAS

Y sobre el papel de los proyectistas autores del proyecto principal de la senda costera, indica que "al no decidir el director de obra la modificación del proyecto original", estos "no tuvieron participación alguna en el cambio de las condiciones técnicas de las pasarelas inicialmente proyectadas".

Así, es el ingeniero industrial de Fronda, "concurriendo dudas fundadas sobre la adecuación de tal titulación cuando se trata de una obra civil", quien "se erige como responsable último del proyecto técnico conforme al cual se ejecutó materialmente la pasarela siniestrada".

Por eso, "valorando las previsibles causas inmediatas del colapso de la pasarela, entre ellas un defecto de diseño estructural o constructivo", según se desprende de los informes periciales que hasta el momento obran en la causa, la jueza acuerda dirigir acción penal contra él.

PRÓXIMAS CITACIONES

En cuanto al calendario de citaciones, el 15 de mayo comparecerán todos los peritos para ratificarse en sus informes: el judicial, el propuesto por las acusaciones particulares, el designado por el Ayuntamiento y los de las defensas del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de Costas y del jefe de la Demarcación.

Y el 5 de junio están citados en calidad de testigos-peritos los dos ingenieros de la mercantil Cipsa Consulpal que firmaron el proyecto general de la senda costera, y el jefe de obra de la misma, de Dragados.

Tras ellos, declararán los cuatro técnicos investigados, por seis posibles delitos de homicidio por imprudencia grave y uno de lesiones grave. En la causa también están investigadas la gestora del 112 y la agente de la Policía Local que el día antes de la tragedia recibieron las llamadas de alerta sobre el mal estado de la pasarela.

Al colapsar, fallecieron seis jóvenes, del municipio cántabro de Camargo, Vizcaya (3), Almería y Guadalajara, y otra chica más de Álava resultó herida grave. Formaban un grupo de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que hacían la ruta de la senda costera.