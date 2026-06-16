Una jueza de Santoña declara que dos hermanas fueron condenadas a prisión en la Guerra Civil por sus ideas

Tribunal de Instancia de Santoña - AGORA SOLIDARIA

SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Santoña ha declarado que las hermanas Ángela y Paulina de la Riva Haya fueron condenadas durante la Guerra Civil a doce años de prisión "por tener supuestamente una ideología de izquierdas" y por "no ser recatadas, es decir, hacer públicas sus ideas".

En dos autos dados a conocer este martes, la jueza señala que ambas fueron sometidas a un juicio sumarísimo, a pesar de ser civiles, y condenadas "con exclusión o negación absoluta de cualquier derecho de defensa, sin poder aportar prueba alguna o hacer alegaciones".

Ni Ángela ni Paula cometieron "delito alguno" y se les sometió "a una privación de libertad injusta e inhumana, demoledora" para sus personas. Y añade que "sufrieron "graves secuelas psicológicas y físicas derivadas de su cautiverio durante más de dos años y por el posterior control en libertad vigilada".

En el caso de Ángela, indica la resolución que "se le privó de libertad por ser esposa de Miguel Sampedro Rey", quien sirvió en el ejército republicano, y que estar recluida "dejó en la indefensión y desamparo más absoluto a sus cuatro hijos menores de edad". "Toda su descendencia quedó marcada por el atropello de los derechos humanos que sufrió" Ángela.

La resolución acuerda que se oficie al archivo correspondiente a fin de que se inscriba en el expediente judicial la declaración de nulidad de la condena.

La magistrada atiende así a la solicitud de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria, que promovió sendos expedientes de jurisdicción voluntaria para la declaración judicial sobre hechos pasados en virtud de las solicitudes presentadas por los descendientes de las dos mujeres.