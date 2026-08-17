A juicio por robar alimentos valorados en 63 euros en un supermercado de la calle Castilla

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha sido citado a un juicio por delito leve tras ser sorprendido robando productos alimenticios por valor de 63,71 euros en un supermercado de la calle Castilla de Santander.

El supuesto hurto se produjo el viernes a las 23.30 horas y un vigilante de seguridad requirió a la Policía Local, que identificó al implicado como presunto autor e instruyó diligencias judiciales. Ambas partes fueron citadas a un juicio inmediato.

Además, y según informa este lunes el Cuerpo, durante el pasado fin de semana los agentes identificaron y denunciaron a seis hosteleros de diferentes calles --La Unión, Emilia Pardo Bazán, Arrabal, Alta, Abedules y Bajada del Caleruco-- por distintos motivos, como incumplir las condiciones de la licencia, tener la música alta, causar molestias al vecindario -también por incumplir el horario-, ocupar mayor superficie en la terraza de la autorizada o no exponer en un lugar visible del plano de la misma.

Los agentes también identificaron y denunciaron a los responsables de dos viviendas en otras calles de la ciudad por molestias de música y voces en tono elevado derivadas de la celebración de sendas fiestas, y a dos personas más que estaban en la vía pública igualmente por molestar, con cánticos y palmas.

OTRAS INTERVENCIONES.

Por otro lado, y a lo largo de la semana pasada, los policías locales pusieron seis denuncias por falta de respeto y consideración hacia los agentes actuantes, otras tantas por desobediencia a las indicaciones dadas, ocho más por desórdenes en la vía pública, siete por no depositar en las papeleras residuos sólidos de pequeño tamaño y dos a otros tantos dueños de perros por tenerlos sueltos o no recoger sus excrementos.

También identificaron y registraron a 23 personas, a las que incautaron diversas sustancias, supuestamente estupefacientes (marihuana, hachís y/o cocaína), y a otras doce diferentes objetos, en concreto cinco cuchillos, un spray y seis navajas.