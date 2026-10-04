A juicio por romper los dientes y la nariz a un hombre que le recriminó que no guardara la fila del taxi

Archivo - Entrada al complejo judicial Las Salesas de Santander, sede de la Audiencia Provincial de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre será juzgado esta semana en la Audiencia de Cantabria acusado de agredir a otro que le había recriminado por no guardar el orden de espera en una parada de taxi y al que rompió los dientes y la nariz.

El juicio por este delito de lesiones se celebrará el miércoles, 7 de octubre, a partir de las 10.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

La Fiscalía, que pide año y medio de prisión y 4.700 euros de indemnización, explica en que la víctima se disponía a subirse en un taxi cuando vio que el procesado no respetaba la fila. Entonces, se lo reprochó y el aludido, "actuando con ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un fuerte cabezazo en la cara".

Como consecuencia, el agredido sufrió rotura de dientes y luxación del cartílago nasal. Tiene como secuelas defecto estético por rotura parcial de los incisivos centrales inferiores y desviación del tabique nasal