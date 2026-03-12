La Junta Docente acude a la reunión con Educación "abierta al diálogo" pero a la "expectativa"

Una de las mesas sectoriales entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación (PP) y la Junta de Personal Docente se encuentran reunidos en el antiguo CEIP Simón Cabarga --sede del Consejo Escolar de Cantabria-- en la decimotercera mesa sectorial para acordar la subida salarial del profesorado cántabro.

Si bien el consejero del área, Sergio Silva, no ha hecho declaraciones al inicio del encuentro, los sindicatos han manifestado que llegan a la reunión con "talante negociador" y "abiertos al diálogo", pero con "sensaciones encontradas" y a la "expectativa".

Así lo han señalado a los medios de comunicación, a los que han explicado que, aunque en los últimos días "ha habido avances" en torno a sus reivindicaciones, especialmente en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la revisión salarial al IPC, quedan "flecos por pulir".

Sin embargo, tras año y medio de negociaciones, han opinado que ahora el escenario político es "distinto", tras el pacto entre PP y PRC para aprobar los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, que ya incluían una partida de 17 millones de euros para acometer la adecuación salarial del profesorado público.

Asimismo, desde la Junta de Personal han destacado "el esfuerzo movilizador" de todo el colectivo docente que "ha luchado como nunca en Cantabria". "Un hecho histórico", han definido.

También han incidido en que hoy se puede alcanzar un preacuerdo, ya que lo acordado tendrá que ser posteriormente ratificado por el resto del colectivo docente, así como que mantendrán la convocatoria de la manifestación del sábado 14 puesto que engloba más reivindicaciones sindicales como la bajada de ratios y horas lectivas, el cambio "unilateral" del calendario escolar y la "incertidumbre" en las oposiciones.

Esta reunión viene precedida de la que tuvo lugar el pasado martes, cuando la Consejería pidió "un receso" a los sindicatos para que trasladaran por escrito ciertas propuestas, algunas con impacto presupuestario, para poder ser valoradas y estudiadas.