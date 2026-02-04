La Junta Docente anuncia una "nueva oleada" de movilizaciones y convoca una manifestación el 14 de marzo en Santander

Archivo - Varias personas con pancartas durante una manifestación del profesorado cántabro por la adecuación salarial.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha convocado para el 14 de marzo una "gran" manifestación en Santander que formará parte de una serie de movilizaciones para reivindicar la adecuación salarial del profesorado de Cantabria y exigir a la Consejería de Educación (PP) que "se siente a negociar".

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa los representantes sindicales, que han avanzado una "nueva oleada de la marea verde" por el "ninguneo" del consejero del área, Sergio Silva, a cuyo departamento han acusado de "utilizar a los funcionarios a su cargo como rehenes para la negociación presupuestaria".

Han advertido que las movilizaciones "no pararán" hasta que la Consejería no "abandone" la "unilateralidad" y llegue a acuerdos con la Junta que "mejoren las condiciones en la Educación Pública de Cantabria".

Y es que desde los sindicatos han lamentado que hayan pasado 111 días desde la última mesa de diálogo, mantenida el pasado 16 de octubre, un tiempo "sin negociación con Silva".

Mientras tanto, su departamento ha enviado a los centros educativos nuevas instrucciones de organización para el profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje; se ha presentado un anteproyecto de ley de autoridad docente y convivencia escolar; se han discutido las plantillas del próximo curso "sin prever bajada alguna de ratios" o "se pretende dinamitar el sistema de oposiciones", se han quejado.

De esta forma, la manifestación será el colofón de una serie de acciones reivindicativas que se irán anunciando. Entretanto, la Junta Docente está manteniendo diferentes encuentros con las familias a través de la FAMPA y las AMPA y abrirá procesos participativos para que los docentes puedan dar su opinión. Todo ello de cara a "reforzar y tejer puentes" en la defensa común de la educación pública, que "afecta a toda la comunidad educativa".

REHENES

Por otra parte, los sindicalistas han asegurado que la conocida como 'cláusula Silva' era una "trampa inaudita", que pretendía "condicionar" su adecuación retributiva "a cuestiones parlamentarias ajenas al profesorado". "Firmarla hubiera supuesto legitimar el incumplimiento de este Gobierno", ha aseverado Diegu San Gabriel, que ha ejercido de portavoz de la Junta.

En este sentido, ha interpelado tanto al titular de Educación como a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sobre la razón por la que los demás trabajadores públicos "no han visto su adecuación condicionada y, de hecho, este nuevo año están recibiendo el siguiente escalón de su merecida adecuación retributiva", pese a haberse prorrogado los presupuestos.

"¿Por qué a los docentes se les niega el mismo derecho?", se ha preguntado San Gabriel, quien también se ha cuestionado el motivo por el que el Ejecutivo regional "decidió tomar al profesorado cántabro como rehén y provocar un conflicto que se prolonga ya más de un año". A ello ha añadido que los docentes llevan 18 años sin actualización salarial de ámbito autonómico.

También ha criticado que Silva "saque pecho" de los datos de la Educación en Cantabria --como que es la tercera comunidad autónoma con menor tasa de abandono escolar--, destacando que la región tiene "buenos" profesores y que "son pieza clave" del sistema. Sin embargo, ha pedido que ese reconocimiento "vaya más allá de las palabras y se concrete en medidas tangibles".

LA LEGISLATURA DE LA NADA

Por su parte, la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, ha denunciado la "paralización" de la educación pública. "No se está haciendo absolutamente nada", ha lamentado para señalar que la presente legislatura en el ámbito educativo puede ser "la legislatura de la nada".

De este modo, y aunque ha señalado que se han producido "avances" como el anteproyecto de ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar de Cantabria, ha aseverado que también ha habido "retrocesos", como el cambio en el sistema de oposiciones que "empeora los derechos y las condiciones del personal interino y los opositores", o el exceso de burocracia.

Por ello, ha reclamado más medidas que mejoren la educación pública de Cantabria, y ha criticado que la Consejería "no esté teniendo en cuenta" las aportaciones de los representantes sindicales de los docentes y que su respuesta sea "levantarse de la mesa". "Me enfado y me voy", ha enfatizado para concluir.