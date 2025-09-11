La Junta Docente cifra en un 47,5% el seguimiento del primer día de huelga en institutos y Educación en un 28,3%

Concentración docente frente a la Consejería de Educación, coincidiendo con el primer día de huelga en los institutos por la falta de acuerdo de adecuación salarial - EUROPA PRESS

Cientos de profesores (300 según la Policía y unos 500 para la Junta), se concentran ante la Consejería con gritos de 'Silva, dimisión'

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

La Junta de Personal Docente ha cifrado en un 47,5 por ciento el seguimiento del primer día de huelga de profesores en Enseñanzas Medias (Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas Deportivas), a falta de computar la incidencia en el turno vespertino, mientras la Consejería de Educación lo ha rebajado al 28,29%, según datos volcados por los centros a las 12.00 horas.

Ello supondría que han hecho huelga más de 1.000 docentes de los casi 4.000 que podían ejercerla, según ha explicado el titular de Educación, Sergio Silva (PP), en un audio remitido por el Gobierno.

Silva ha destacado que en esta jornada de huelga, de nuevo, está habiendo "normalidad dentro de la excepcionalidad".

"Los centros educativos han abierto, las familias y los alumnos que han querido hacer uso del servicio público educativo lo están haciendo y los docentes que han querido gestar su derecho de huelga lo están haciendo", ha apuntado el consejero, que ha indicado que, una vez que finalice este viernes la semana lectiva, su departamento podrá hacer una valoración global de los datos de seguimiento.

En este primer día de huelga en los institutos se han celebrado también concentraciones docentes al mediodía en Santander, Castro Urdiales, Laredo y Cabezón de la Sal, y por la tarde (18.00 horas) hay una programada en Torrelavega.

La convocada en Santander se ha celebrado en el Río de la Pila, donde se encuentra la sede de la Consejería de Educación, y han asistido cientos de personas --300, según la Policía Nacional, y cerca de 500, según la Junta-- que han intentado rodear el edificio "para que nos sientan y nos escuchen".

Lo que sí se ha escuchado de nuevo en la concentración han sido gritos de 'Silva, dimisión' o 'consejero, dónde está el dinero', entre otras consignas ya tradicionales en este conflicto.

Allí, la Junta avanzó los datos de seguimiento (primero indicó que era del 45,2% con datos del 50% de los institutos y posteriormente, en un comunicado, ha elevado el dato al final de la mañana al 47,5%-), que considera "un rotundo éxito" pese a que, por el momento, son inferiores a los que el órgano sindical aportó sobre el respaldo a la huelga del lunes y martes en los colegios (que cifró por encima del 56% frente a un 43% de la Consejería).

Para la Junta, este seguimiento, junto con los centenares de asistentes a las movilizaciones celebradas este mediodía, "confirman la fortaleza de la movilización docente".

A la huelga y a las movilizaciones de este jueves hay que sumar los encierros celebrados anoche en los IES Valle del Saja, en Cabezón de la Sal; IES Nueve Valles, en Puente San Miguel (Reocín), y el IES Vega de Toranzo, en Alceda (Corvera de Toranzo).

Además, desde la Junta se ha hecho un llamamiento a todos los docentes en huelga y a toda la ciudadanía que quiera "acompañarles en esta lucha tan necesaria" asista a la concentración de esta tarde en la Plaza Mayor de Torrelavega.

LA JUNTA INSISTE EN SU RECHAZO A LA 'CLÁUSULA SILVA'

Por su parte, Silva ha insistido en que su departamento "sigue trabajando para encontrar una salida a esta situación" y cree que hay una "opción muy real de hacerlo" con el compromiso del Gobierno de incluir en el anteproyecto de Presupuestos la subida salarial pactada --que no firmada-- con la Junta.

"Tenemos expectativas de encontrar una salida a esta situación por esa vía", ha señalado Silva, que este jueves en una entrevista en la Cadena Ser cifró en 16 millones el impacto de la medida en 2026 (será de 35 millones cuando esté completamente implementado).

Sin embargo, la Junta ha insistido este viernes en que "no va a aceptar" la denominada 'cláusula Silva', que el consejero pretende incluir en el acuerdo de adecuación salarial y que condicionaría su aplicación a que haya Presupuestos.

"Nosotros no tenemos que ser rehenes políticos de nadie. La negociación está en la mesa de la Junta de Personal y la Consejería de Educación. El Parlamento es otro órgano que hace otras cosas. Entonces, nosotros no podemos consentir que el profesorado, que los docentes de Cantabria sean los que soporten esta cláusula frente a otros trabajadores de la comunidad", ha señalado, a preguntas de la prensa, Silvia Vega, miembro de la Junta por STEC y que este jueves ha ejercido de portavoz del órgano sindical docente.

Y es que la Junta insiste en que "no aceptará la imposición de cláusulas inéditas y abusivas, ni la política de servicios mínimos ilegales, el bloqueo de comunicaciones o las campañas de desprestigio contra la docencia pública".

Este órgano de representación docente ha exigido a Silva "que rectifique de inmediato, eliminando la 'cláusula Silva' del acuerdo; se siente a negociar de forma seria, y escuche la voz del profesorado, que nunca antes había mostrado un rechazo tan contundente hacia un responsable político".

"Tras 17 años de espera, es más que justo que la Administración reconozca y compense el esfuerzo y la dedicación de un colectivo que siempre ha respondido cuando el sistema lo ha necesitado. Para los docentes de Cantabria se trata de una cuestión de dignidad, respeto y justicia", ha reivindicado.

Además, la Junta ha recordado que "la movilización continúa" y ha llamado a todo el profesorado a secundar las huelgas de los días 12, 17 y 18 de septiembre y 7 y 8 de octubre y a participar activamente en las acciones convocadas.

SIN CONTACTOS CONSEJERÍA-SINDICATOS

También, a preguntas de los medios de comunicación, la Junta ha explicado que desde el pasado viernes, cuando se produjo la última reunión con Silva, no ha habido ningún contacto con la Consejería. Según señalan, el teléfono "por ahora no ha sonado".

"Estamos todos con los teléfonos abiertos. Los hemos tenido desde el viernes a las 16.00 horas, cuando el consejero no se presentó en el Consejo Escolar para continuar las negociaciones y poder haber suspendido esta huelga; los hemos tenido abiertos todo el fin de semana, desde el viernes por la tarde, el sábado y el domingo. Nosotros hemos estado atentos porque nuestro trabajo es negociar el lunes, el martes, el miércoles y hoy jueves. Por ahora no ha sonado", ha aseverado Vega.

También, desde la Junta se ha criticado la "decisión deliberada" tomada por la Consejería de retrasar la incorporación de docentes al inicio de curso, lo que ha impedido ejercer su derecho a huelga a 450 personas.

"Además de malo para los propios interinos que no se han podido incorporar a su puesto de trabajo, lo peor es para las aulas que están. Algunas sin tutores, algunas sin profesores de referencia y esto es una pena que hayan hecho este retraso únicamente por la convocatoria de huelga, que es un derecho que tenemos todos los trabajadores de este país", ha señalado Vega.

La huelga de este jueves, en que comienzan el curso escolar unos 45.000 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), se suma a las celebradas los pasados lunes y martes, cuando arrancó en Infantil y Primaria por la falta de un acuerdo para la adecuación salarial docente.