La Junta de Personal y las AMPA piden a la Consejería de Educación "información y transparencia"

Archivo - Manifestación frente a la Consejería de Educación cántabra. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria y diferentes AMPA han pedido al consejero de Educación, Sergio Silva, que sea transparente y que facilite la información requerida en cuanto a los cierres de aulas.

En rueda de prensa, ambas instituciones han señalado que van "de la mano" en este ámbito para favorecer la calidad de la enseñanza pública de la región.

Y es que, según las familias de diferentes centros educativos, a día de hoy, hay padres que aún no saben en qué centro va a estudiar su hijo.

"No descartamos algún tipo de reivindicación hasta que el consejero nos escuche. Hay familias que aún no saben si sus hijos están matriculados, hay mucha incertidumbre", ha subrayado la presidenta del AMPA CEIP Pedro del Hoyo, María Jesús Beitia.

Por su parte, la representante de CCOO en la Junta de Personal, Conchi Sánchez, ha denunciado el "bloqueo" en la negociación que están sufriendo los sindicatos, los cuales llevan 576 días sin una reunión sobre la bajada de ratios.

"La reducción de ratios evitaría el cierre de aulas y que las familias puedan llevar a sus hijos a estudiar a la escuela pública si lo desean", ha dicho.

Así, Sánchez ha criticado "el abandono flagrante" que Sergio Silva está llevando a cabo con los sindicatos, puesto que a principios de 2024 la Consejería y la Junta pactaron un cronograma para abordad "las principales demandas del colectivo docente", entre ellas este asunto.

Sin embargo, ha opinado que lo único que ha hecho el titular de Educación es recortar en la educación pública y ocultar "deliberadamente" los datos reales del número de conciertos concedidos y la cifra de alumnado en dichas unidades en todas las etapas educativas, además de las solicitudes de matrícula en el periodo extraordinario del alumnado no admitido.

"Frente a este deterioro, la respuesta del consejero ha sido la de esconderse, no solo de la Junta de Personal Docente, sino también de las familias que hoy nos acompañan y que le han pedido reuniones para hablar de los recortes que afectan a los centros a los que representan", ha lamentado.

En este sentido, ha reprochado que, en lugar de sentarse a negociar con los representantes del profesorado y de los centros "más afectados" por esos recortes, "prefiere enviar audios difamando abiertamente a la Junta de Personal".

Por otro lado, la sindicalista ha denunciado que la Junta de Personal lleva más de 17 meses para obtener una respuesta de Educación sobre la regulación, con garantías jurídicas, de las actividades complementarias y extraescolares.

Y ha asegurado que Silva solo se reúne con los representantes de los docentes "cuando busca aplicar sus propios recortes o imponer iniciativas que le interesan".

Por último, Conchi Sánchez ha hecho un llamamiento a que los centros educativos se organicen para paralizar cualquier actividad o salida escolar con alumnado que sobrepase el periodo lectivo.

En esta misma línea, ha apuntado que los sindicatos mantienen la convocatoria de los claustros para iniciar la huelga de actividades extraescolares a partir del 1 de septiembre.

"El profesorado y las familias de Cantabria ya hemos esperado bastante, ha llegado la hora de sustituir el silencio por la negociación y las excusas por los compromisos cumplidos. Hacemos un llamamiento a todos los centros para que, a partir del 1 de septiembre, se reúnan con sus AMPA y busquen espacios de colaboración para que la lucha sea colectiva en defensa de la escuela pública de Cantabria", ha concluido.