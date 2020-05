La Junta de Personal Docente denuncia el "caos" en el final de curso cántabro

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente no universitario de Cantabria ha denunciado hoy el "caos" que impera en el final de curso en esta comunidad autónoma, en la que los centros educativos no saben si seguirán abiertos el lunes y donde no se ha negociado un final de curso "mínimamente ordenado".

Así lo ha expuesto la Junta en un comunicado, en el que ha lamentado que los centros que abrieron al público el día 11 para labores administrativas de matriculaciones, "no saben hoy viernes, una vez que ha terminado el proceso de escolarización, si el lunes 25 deben cerrarse o continuar abiertos".

También desconocen, en el caso de que deban permanecer abiertos, cuál es el personal que tiene la obligación de acudir.

La Junta de Personal Docente --integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, UGT, CCOO y CSIF-- lleva toda la semana intentando contactar telefónicamente con la Consejería para mantener una reunión con su titular, Marina Lombó, con el doble objetivo de clarar lo que va a pasar a partir del lunes y de negociar un final de curso "mínimamente ordenado".

"Nadie contesta, nadie está al mando. Solamente hay rumores de reuniones con determinadas entidades que, sin ser representantes legítimamente elegidos por el profesorado, toman decisiones en nombre de todos. Y aún peor: las decisiones que se toman no se traducen en derecho positivo, es decir, no se substancian en normas legales ni se publican en el BOC", ha denunciado la Junta.

Los sindicatos han lamentado que "todo son instrucciones verbales y correos electrónicos, sin ningún rango legal y llenos de ambigüedades, que llegan a los directores, y que les generan una enorme confusión. Constantemente nos llaman para contarnos sus problemas y trasladarnos dudas y sugerencias que, en el estado actual de caos en el que vive la Consejería, son muy difíciles de responder".

Con respecto al lunes 25 y mientras no haya normativa oficial al respecto, la Junta de Personal Docente interpreta que "lo más prudente" desde un punto de vista legal es comunicar al Servicio de Inspección que el centro permanecerá cerrado hasta nueva orden.

"Esta Junta de Personal Docente considera que las tareas administrativas para las que se abrieron los centros educativos (recogida de solicitudes de matriculación por parte de las familias) ya han finalizado en su categoría presencial. Por lo tanto, el resto de trabajo que tenemos que hacer los docentes, lectivo y/o administrativo, debe realizarse en la modalidad de teletrabajo", tal y como establece la ley, ha sostenido.

Además, a su juicio, "no tiene ningún sentido" mantener abiertos centros educativos a los que no va acudir nadie. Es más, en este momento, solo existe un protocolo de actuación, elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, desarrollado única y exclusivamente para el periodo de dos semanas de apertura de centros, durante el proceso de escolarización.

FINAL DE CURSO

Con respecto al final de curso, la preocupación de la Junta de Personal es "enorme".

"No podemos ir a un final no negociado con los representantes del profesorado y sin normas claras con un mínimo rango legal. La constante alusión de la consejera al sentido común y a la autonomía de los centros supone, en el fondo, el reconocimiento de su incapacidad para negociar y asumir después responsabilidades. La autonomía no puede ser sinónimo de desorden, caos y sálvese quien pueda", han subrayado los sindicatos, que han recordado que el tiempo para negociar "es cada vez menos".