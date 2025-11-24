La Junta de Personal Docente recogerá firmas este miércoles contra el sistema de oposiciones propuesto por el Gobierno - EUROPA PRESS

La Junta de Personal Docente recogerá firmas este miércoles, 26 de noviembre, contra el sistema de oposiciones propuesto por el Gobierno de Cantabria de cara a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, donde el Ejecutivo descartará conservar la nota de las dos últimas convocatorias y pretende hacer cambios como el tribunal único y vocalías voluntarias.

Así lo ha confirmado el portavoz del sindicato STEC, Diegu San Gabriel, este lunes durante la celebración de una concentración frente al Parlamento de Cantabria, donde más de medio centenar de personas han reclamado la adecuación retributiva docente y la eliminación de la 'cláusula Silva', que supedita dicha subida salarial a la existencia de presupuestos para los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029.

Sobre la OPE 2026, los sindicalistas demandan la convocatoria del 120 por ciento de las plazas de reposición -en lugar del 100% planteado por la Consejería- para reducir la temporalidad y reforzar las plantillas. Además, piden que los aspirantes que superen este proceso sean nombrados funcionarios de carrera en septiembre, "un año antes" de lo que intenta el Gobierno.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL PARLAMENTO

Por otro lado, más de medio centenar de manifestantes concentrados frente al Parlamento han reclamado la adecuación retributiva docente, la retirada de la 'cláusula Silva', la reducción de la burocracia y la bajada de ratios, en el marco de las votaciones de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición del Parlamento de Cantabria al proyecto presupuestario para 2026, que finalmente ha sido devuelto al Gobierno este lunes.

Entre las novedades, los sindicalistas han reivindicado el fin de la interinidad docente, bajo el lema "No somos de usar y tirar. Interin@s en lucha".

En esta línea, la portavoz de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, ha insistido que no son "rehenes" y ha vuelto a pedir la retirada de la 'cláusula Silva' por parte del Gobierno, cuya "única" pretensión es "no llegar a un acuerdo", ha dicho. Asimismo, Trueba ha cuestionado por qué los docentes "no somos una prioridad como otros cuerpos", en referencia a sanidad y justicia y ha pedido "el mismo trato".

Por otro lado, la líder sindical ha reiterado que no se reúnen con la Consejería por la adecuación retributiva "desde hace dos meses" y ha manifestado que los docentes quieren ser "una prioridad" para el Gobierno de Cantabria.