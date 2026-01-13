La Justicia anula una modificación de las condiciones de la Policía de Torrelavega por "vulnerar la libertad sindical"

Archivo - Coche de la Policía Local de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander ha anulado el acuerdo que el Ayuntamiento de Torrelavega aprobó el pasado mes de agosto para modificar las condiciones laborales del cuerpo de la Policía Local por "vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical".

La jueza ha estimado la demanda presentada por USO, en coordinación con el sindicato APLB (Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria), en contra de este acuerdo cuyos cambios afectan al régimen de dedicación y organización del cuerpo. Además, impone las costas al Consistorio, con 800 euros.

Y es que entiende que las modificaciones aprobadas se deben negociar en la mesa de funcionarios y no en la mesa de materias comunes al personal funcionario y laboral, que fue en la que se hizo y en la que APLB-USO no tiene representación.

En una sentencia difundida por USO, contra la que cabe recurso de apelación, la jueza expone que las modificaciones aprobadas "afectan a la Policía Local como personal funcionario y no al personal laboral", y por tanto "debió convocarse la mesa regulada en el artículo 34 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) por ser de su competencia".

Añade que el sindicato recurrente tiene representación en la mesa de funcionarios, "que era la que debió convocarse y en la que se debió a probar dichas modificaciones", pero compareció sin derecho a voto, por lo que "no se produjo una negociación real y por tanto se lesionó el derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva".

En un comunicado, USO y APLB han valorado "muy positivamente" esta resolución judicial, que consideran que "refuerza la jurisprudencia existente y supone un importante respaldo a la defensa de la negociación colectiva y la representación sindical efectiva, especialmente en el ámbito de las administraciones públicas".

Asimismo, han trasladado al equipo de Gobierno municipal (PRC-PSOE) su voluntad de negociación, pero también su "firme determinación para defender los derechos de los trabajadores en el Ayuntamiento de Torrelavega", especialmente en estos momentos en los que le acusan de haber "hurtado" a APLB-USO "cualquier negociación durante el año 2025".