La Justicia reconoce el derecho al descanso semanal de 48 horas consecutivas a los trabajadores de Supermercados BM

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SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Plaza número dos de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado el derecho de los trabajadores de la empresa Distribución Supermercados S.L.U. --conocida comercialmente como Supermercados BM--, que prestan servicios en los establecimientos de Cantabria, a disfrutar del descanso efectivo durante 48 horas consecutivas semanalmente.

Según recoge la sentencia, dictada el 6 de noviembre y consultada por Europa Press, es el resultado de sumar las 12 horas de descanso diario entre jornadas y las 36 horas correspondientes al descanso semanal.

El conflicto se produce, entre otras situaciones, porque empleados que finalizaban su jornada los sábados por la noche, entre las 21.30 y las 22.00 horas, debían reincorporarse el lunes por la mañana, entre las 7.30 y las 8.00 horas.

El juzgado considera que ambos descansos --diario y semanal-- son derechos independientes y que, por tanto, no pueden solaparse ni utilizarse uno para reducir el tiempo correspondiente al otro.

Así, la sentencia, que fundamenta su decisión en el Estatuto de los Trabajadores y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, estima íntegramente la demanda presentada por el sindicato UGT en noviembre de 2025, a la que después se adhirieron CCOO, Sindicato Unitario y Sindicato Valorian, celebrándose el juicio el pasado junio.

La jueza indica que "desgajar el día y medio de descanso en el domingo y medio de cualquier otro día de la semana" es contrario a los preceptos legales y la doctrina jurisprudencial en la que se basa, por lo que "no se cumple" el descanso en los términos que incluyen.

La sentencia no es firme ya que cabe presentar recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

En declaraciones a esta agencia, Merche Perona, presidenta del Comité de Empresa --que integran UGT, CCOO y Sindicato Valorian--, ha realizado una valoración "muy positiva" de la misma, puesto que se trata de un sector "muy precarizado", que en "muchos casos" cuenta con "jornadas de trabajo maratonianas y salarios bajos".

En este sentido, ha recalcado que es una demanda que también se ha presentando contra otras empresas del ámbito y, aunque la sentencia no es firme, ha considerado que lo conseguido es "un gran paso".

Por su parte, en un comunicado, desde el Sindicato Unitario han esperado que la empresa "respete lo establecido judicialmente".