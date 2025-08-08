La Justicia reconoce el derecho de una médica residente de Valdecilla a adaptar sus guardias por conciliación

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 6 de Santander ha reconocido el derecho de una médica residente del Hospital Valdecilla a adaptar el horario de su jornada complementaria, es decir, las guardias, por motivos de conciliación familiar, tras alegar diversas razones, como problemas de sueño de su hijo durante sus turnos nocturnos.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, la titular del citado órgano judicial lo ha reconocido así en base al Estatuto de Trabajadores que contempla el derecho de los empleados a solicitar las adaptaciones de su jornada por conciliación familiar y laboral, así como al decreto que regula el derecho del personal en formación de los servicios de Salud a organizar su horario de trabajo con jornadas diarias no superiores a doce horas.

La demandante, residente de cuarto año en el Servicio de Medicina Intensiva, trabajaba en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) de Valdecilla en turnos de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes y tenía guardias de 15.00 a 8.00 horas los días laborables (17 horas) y de 8.00 a 8.00 horas los fines de semana y festivos (24 horas).

A la hora de dictar sentencia, la magistrada ha tenido en cuenta las razones alegadas por la sanitaria en su petición de conciliación, como "problemas de sueño" de su hijo durante su ausencia para realizar la jornada nocturna, extremo acreditado con informes médicos aportados en el juicio, quien, además, manifestó que el otro progenitor "trabajaba fuera de Cantabria".

Y también, que la relación que vincula a esta mujer y al Servicio Cántabro de Salud (SCS) no es "exclusivamente" laboral, sino que la finalidad de la misma es asismismo que la residente adquiera la formación precisa para el ejercicio de su actividad como médico.

La resolución judicial, que es firme, data del 26 de noviembre de 2024 y ha sido difundida este viernes por Comisiones Obreras, ya que la afectada decidió no hacerla pública hasta ahora "por temor a represalias" durante el tiempo restante de su residencia, la cual ha concluido recientemente, ha señalado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato en nota de prensa.

Además, ha subrayado que, tras su etapa de formación y por la "mala praxis" de los responsables sanitarios de Cantabria, esta médica ha decidido aceptar una oferta en otro centro sanitario y marcharse de la región.

PROBLEMAS DE CONCILIACIÓN

Según ha indicado la formación sindical y tal y como recoge la sentencia, los hechos se remontan a diciembre de 2021 cuando esta médica residente tuvo un hijo y tras disfrutar de los permisos correspondientes por nacimiento y lactancia comenzaron los "problemas" de conciliación.

Así, a mediados de 2022 empezó a solicitar de forma "reiterada" la adaptación de su horario, pero "el hospital se la negaba, llegando incluso a recomendarle que solicitara una excedencia".

"No le quedó otro remedio que acogerse a un permiso sin sueldo y posteriormente a una excedencia ante la falta de soluciones, así que en febrero de 2023 interpuso una demanda, apuntando a su derecho a jornadas no superiores a doce horas diarias por guarda legal, tal y como recoge el decreto", ha indicado la delegada de CCOO en el Servicio Cántabro de Salud, María José Barrio.

De esta forma, tras una vista celebrada en julio de 2023, el Juzgado estimó en agosto medidas cautelares, permitiéndole adaptar temporalmente su horario. Y la sentencia de enero de 2024, ratificada y convertida en firme en noviembre, confirmó su derecho, declarando que "el hospital debía haber aceptado la solicitud desde un inicio".

FALTA DE SENSIBILIDAD

"Ni Valdecilla ni el Servicio Cántabro de Salud ni la Consejería de Salud han mostrado sensibilidad hacia la situación de esta profesional. No solo han ignorado su situación sino que se han saltado la ley escudándose en supuestos informes, ha denunciado Barrio.

Ha apuntado que existe una Comisión de Docencia, el órgano competente para gestionar este tipo de situaciones donde existen distintas vías que permiten conciliar el derecho de la residente con las necesidades del servicios.

La delegada cree que "el problema es el concepto que la Consejería tiene del significado de médica residente", ya que "para ellos no es el de formación sino el de mano de obra barata". En este sentido, ha indicado que "aunque falte una persona en formación la asistencia no tiene que verse alterada porque el personal en formación no es parte de la plantilla"

La Federación ha lamentado "el mensaje que se está enviando a las mujeres médicas". "La Consejería de Salud está diciendo que no se puede ser madre y profesional en formación al mismo tiempo", ha criticado Barrio, que ha afirmado que "esto ha provocado que muchas compañeras, para no tener que pasar por todo ese periplo judicial, hayan abandonado su formación".