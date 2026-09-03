Juventud abre la inscripción del curso de prevención de adiciones al juego para profesionales y agentes educativos

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Juventud, en el marco de la programación de la Escuela Oficial de Tiempo Libre Carlos García de Guadiana, ha abierto el plazo para apuntarse al curso de 'Prevención de adicciones al juego online y apuestas' dirigido a profesionales y agentes educativos que trabajan con adolescencia y juventud.

Esta nueva propuesta formativa, cuya inscripción se puede formalizar hasta el 29 de septiembre a través del portal www.jovenmania.com, pretende ofrecer conocimientos y estrategias prácticas para comprender el juego online y las apuestas, así como los factores relacionados con el desarrollo de condutas problemáticas.

Además, se dotará a los docentes, educadores y profesionales del tiempo libre de recursos educativos para la prevención y el trabajo con jóvenes, especialmente en la detección de señales de alerta, la reducción de riesgos y el abordaje de estas situaciones con jóvenes y familias.

El curso, con formación presencial y de carácter gratuito, tiene una duración de 20 horas y se desarrollará los días 6, 7, 8, 13 y 14 de octubre de 9.30 a 13.30 horas.

Entre los contenidos se incluyen conceptos básicos sobre adicciones, el juego y las apuestas, el juego patológico, juego online, videojuegos y TIC, publicidad y juego, y estrategias educativas para la prevención.

La formación será impartida por Proyecto Hombre Cantabria (Fundación CESCAN), que cuenta con amplia experiencia en la prevención, tratamiento e intervención en el ámbito de las adicciones y que desarrolla actualmente programas específicos de prevención e intervención temprana con menores, jóvenes y sus familias.

De acuerdo con los últimos datos del informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2025, publicado por el Plan Nacional sobre Drogas en febrero de 2026, el 13% de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha participado en juegos de azar online en el último año, mientras que un 20,9% lo ha hecho de forma presencial. En ambos casos, los porcentajes han aumentado respecto a los registrados en 2023 y 2021.

Otro dato refleja la proporción de posible juego problemático, que alcanza el 27,7% entre quienes han participado en juegos de azar online.

Según el Gobierno de Cantabria, estos datos ponen de manifiesto la importancia de reforzar la prevención y de facilitar a las personas que trabajan con jóvenes y adolescentes herramientas que les permitan reconocer factores de riesgo, desmontar falsas creencias asociadas al juego y favorecer hábitos de ocio saludable.