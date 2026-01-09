El Juzgado anula una penalización económica del Ayuntamiento de Laredo a una empresa por la Cabalgata de 2025

Archivo - Imagen de archivo de una cabalgata - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander ha tumbado una resolución del Ayuntamiento de Laredo por la que la Junta de Gobierno local penalizó a una empresa por los servicios prestados para la Cabalgata de 2025, y decidió abonarle solo el 66% del importe del contrato al alegar que algunas prestaciones no se habían realizado o se habían hecho de forma incorrecta.

La jueza ha estimado íntegramente el recurso presentado contra esa resolución por la empresa afectada, Creatividad Blue Eyes, con lo que el Consistorio deberá abonarle la totalidad del importe del contrato, que ascendía a 18.029 euros.

En una sentencia firme, consultada por Europa Press, la magistrada sostiene que el acuerdo en el que el Ayuntamiento decide penalizar a la empresa --con fecha de 27 de marzo de 2025-- es "contrario a derecho", ya que "no es posible atribuir a la recurrente el incumplimiento" que le imputa la Administración.

Señala que en la documentación constan como encargados a Creatividad Blue Eyes varios servicios --como el alquiler de tres carrozas para la Cabalgata, alquiler de sonido y de escenografía--, pero "lo contratado en modo alguno exigía a la empresa llevar a cabo una total planificación y control de la cabalgata". Además, se contrató a más empresas para que se ocuparan de la animación, sonorización y producción del espectáculo.

La penalización se basó en informes de la Policía Local y el concejal de Festejos que apuntaban a una deficiente sonorización y producción, falta de personal de organización, falta de personal caracterizado o carrozas en mal estado.

Sin embargo, la sentencia recoge que de la prueba testifical practicada se ha acreditado que lo ocurrido el 5 de enero de 2025 durante la Cabalgata de Laredo "no fue lo habitual", y "que no hubo normalidad", en parte por el fuerte viento --que en Colindres, a 3 kilómetros de Laredo, provocó que se suspendiera el desfile--.

"Pese a que el concejal de Festejos Alberto Alvarado quiso atribuir toda la responsabilidad a la empresa contratada y ahora recurrente con la expresión 'en el desfile nadie estaba organizando nada', no se comparte esa visión pues lo contratado en modo alguno exigía a la empresa llevar a cabo una total planificación y control de la cabalgata", expone la jueza.