Un juzgado avala la exclusión de SITA-USO de la reunión que acabó con la huelga en Aspla y el sindicato recurrirá

El magistrado entiende que parece que por parte de USO había "un bloqueo" que estaba "enconando el conflicto"



El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha confirmado que no se vulneró la libertad sindical de SITA-USO, por excluirle de una reunión de negociación para acabar con la huelga en Aspla, que duro 50 días y concluyó el pasado 19 de marzo.

Precisamente, la reunión de la polémica que motivó la demanda presentada por USO y SITA-USO, fue la celebrada ese 19 de marzo y tras la cual se llegó a un acuerdo que acabó con la desconvocatoria de la huelga.

En la sentencia, dictada el 3 de julio por el magistrado Pablo

y consultada por Europa Press, se considera como "hecho probado" que "antes y durante" la misma representantes de USO manifestaron que acudían "en calidad de oyentes, a escuchar, no a negociar" y también que un día antes ese sindicato planteó un arbitraje en relación a la negociación del convenio colectivo, algo a lo que la empresa no accedió.

También se considera probado que la reunión arrancó a las 11.00 horas y en ella participaron 40 personas entre miembros del comité de huelga, del comité de empresa, representantes de Aspla, mediadores y representantes de los sindicatos USO, CC.OO, UGT y Sindicato Unitario.

Se relata que hasta la hora de comer se sucedieron los contactos, propuestas y mediaciones pero no se llegó a "ningún acuerdo". Tras reanudarse a las 16.00 horas, se continuó de la misma manera pero "en un momento dado" un mediador de la patronal propuso un "mini-encuentro" entre dos miembros de la empresa, con representantes de CC.OO, UGT y SUC (uno cada uno) y cuatro mediadores.

A este "mini-reunión" "no fue convocada" USO, a cuyos representantes se les dijo que no entraran, según señala la sentencia, y en la misma, tras 45 minutos, se alcanzó una propuesta de acuerdo, que finalmente fue sometida a votación del comité de huelga, que la aprobó con 7 votos a favor y 5 en contra (los de USO). Posteriormente, fue avalada por los trabajadores, que secundaron la desconvocatoria.

Para USO esa "privación", "perfectamente consciente y orquestada", de no poder acudir a esa "mini-reunión" celebrada en la tarde del día 19 suponía una vulneración "flagrante" de su derecho a la libertad sindical y por ello, decidió demandar a Aspla, CC.OO, UGT, Sindicato Unitario y el propio ORECLA.

LA ARGUMENTACIÓN DEL JUEZ

Sin embargo, el magistrado, en su sentencia, sostiene que no hubo tal vulneración de la libertad sindical y considera de "interés" que "quien pugna por una manifiesta y flagrante vulneración manifestó al comienzo del encuentro del 19 de marzo que su intención era escuchar, no negociar".

Además, recuerda que fue el mediador de la patronal quien propuso la "mini-reunión" sin USO, un encuentro que el magistrado "no alberga duda alguna de que con los elementos fácticos expuestos, no solo no era antisindical" sino que "seguramente fuera lo más conveniente si se deseaba desbloquear el conflicto que llevaba ya casi 50 días y afectaba nada menos que a 485 trabajadores con sus respectivas familias".

Considera que ese encuentro "fue una actividad mediadora perfectamente legítima". "Es anticonciliador pretender que no se celebren reuniones, encuentros, apartados... con el fin de lograr unificar criterios y así poder ofrecer una solución a un conflicto, sea este el que sea", ha dicho el magistrado, que ha indicado que ello sucede "en multitud de encuentros en las más altas instancias políticas" y "nadie se rasga las vestiduras por ello".

De hecho, indica que este tipo de reuniones por separado "es uno de los mecanismos --a veces el único-- más eficaces para desbloquear una situación como era la de Aspla y los sindicatos".

Para el magistrado, "no es cierto" que SITA-USO tuviera derecho a estar en esa reunión. "Tenía derecho a estar en la reunión inicial, tenía derecho a participar en los debates si así lo deseaba, tenía derecho a participar en la votación final, tenía derecho a conocer la propuesta final, pero no puede pretender que el resto de sindicatos y la patronal no se reúnan con los mediadores cuando parece desprenderse que había un bloqueo por parte de SITA-USO, que estaba enconando el conflicto. De hecho, fue una decisión inteligente que desatascó el conflicto", ha aseverado.

"De esa reunión, salió una propuesta que fue votada y aceptada. Es un proceder legítimo que no vulneró el derecho fundamental de libertad sindical del sindicato demandante, especialmente si este dejó claro desde el primer momento que solo iba a escuchar", ha añadido.

USO RECURRIRÁ Y CC.OO APLAUDE LA SENTENCIA

Por todo ello, desestima la demanda de USO en su sentencia, la cueal no es firme ya que contra ella cabe interponer recurso, algo que USO ya ha anunciado al considerar que la resolución dictada "es contraria al reiterado criterio del Tribunal Supremo sobre el derecho de negociación colectiva, como derecho fundamental de libertad sindical".

"De confirmarse la teoría e interpretación del magistrado se sentaría un grave precedente de poder excluir y marginar en la negociación colectiva al sindicato discrepante", ha señalado en un comunicado.

El sindicato espera que "por el calado de fondo de la materia (derecho fundamental) espera que su recurso pueda ser estimado por el Tribunal Superior Justicia de Cantabria, aunque añade "no dudando

de acudir al TS en defensa del derecho fundamental de libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva".

Por su parte, CC.OO, uno de los sindicatos demandados, ha destacado que el magistrado "lo ha visto claro y ha sido extremadamente contundente en su sentencia".

"No vamos a admitir que otros quieran echar por tierra el trabajo honesto que hacemos porque cuando hay una huelga hay gente que día a día está perdiendo dinero y nuestra obligación es esforzarnos para intentar llegar a un acuerdo digno", ha señalado el secretario general de la Federación de Industria de CC.OO, César Conde.

A su juicio, la actitud que tomaron los responsables de SITA-USO y de USO en general en este conflicto fue "vergonzosa" y espera que, "al menos se retracten". "Se jactaron de que les habíamos excluido de todo e hicieron bandera de ello en los medios de comunicación cuando lo cierto, tal y como ha dictado ahora el juez, es que era lo que había que hacer para que las casi 500 familias afectadas por la huelga de Aspla volvieran a la normalidad", ha indicado.

"Nosotros somos los primeros que llamamos a la movilización cuando creemos que es necesaria pero sabemos perfectamente que convocar una huelga supone que las familias pierdan dinero a diario y por eso tenemos la obligación de esforzarnos y poner todo nuestro empeño para intentar llegar a un acuerdo digno", ha indicado.

En su opinión, USO, el sindicato mayoritario en Aspla, "no supo liderar el conflicto" y "exhibió claramente sus debilidades y que se había rendido" y consideran que lo que se hizo fue "la única alternativa posible". "Hicimos muchas asambleas y la plantilla nos hizo llegar que querían poner fin ya a un callejón sin salida, alcanzar un acuerdo y volver a sus puestos de trabajo tras 50 días de movilización en un tren cuesta abajo y sin frenos", ha apuntado Conde.

Considera que la propuesta de arbitraje que hizo USO, "era que otros arreglaran el desaguisado" y fueran "quienes adoptasen la responsabilidad de resolver el conflicto".