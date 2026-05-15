Juzgan a ocho taxistas por coacciones y agresión a un conductor de Cabify en el aeropuerto de Santander

Juzgados de Salesas - COLEGIO DE LA ABOGACÍA

SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho taxistas acusados de coaccionar y algunos de ellos de agredir también a un conductor de Cabify en el aeropuerto de Santander serán juzgados el próximo lunes 18.

Todos se enfrentan a ocho meses de cárcel que pide la Fiscalía por el primer delito, mientras que por el segundo solicita multas de 600 euros para los dos que le dieron puñetazos y 300 euros para la que le empujó.

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de pena para todos ellos a dos años y medio de prisión por las coacciones y reclama que se les prive del derecho a acudir al Seve Ballesteros durante un año.

El juicio se celebrará en el salón de actos de Salesas el 18 de mayo a las 9.30 horas, ante la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander.

Según el escrito del ministerio público, el conductor de Cabify acudió al aeropuerto para hacer un servicio. Al parar el automóvil fue "increpado" por varios taxistas que estaban allí, uno de los cuales "metió la cabeza por la ventanilla del vehículo y le escupió".

Entonces, el increpado cambió de lugar el coche y se bajó del mismo para dirigirse a la terminal con el fin de solicitar la intervención de la Guardia Civil. Sin embargo, no pudo hacerlo "por la violenta actuación en grupo" de los ocho procesados.

Una taxista "le sujetó por la espalda y le propinó un fuerte empujón" y, a continuación, otros dos "le golpearon propinándole varios puñetazos, llegándole a sujetar fuertemente por el cuello uno mientras el otro le golpeaba". A consecuencia de las agresiones, el hombre sufrió contusiones en mandíbula, dorso y lumbares.

El fiscal califica los hechos como delito de coacciones, que atribuye a todos, y delito de lesiones, que imputa a los tres taxistas que le agredieron. Además de las citadas penas, en concepto de responsabilidad civil pide que todos indemnicen a la víctima en 1.000 euros por el daño moral causado y que los que le abofetearon le indemnicen en 1.200 euros por las lesiones sufridas.