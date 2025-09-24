Kevin Díaz, de Casa Lucita, Mejor Cocinero de Cantabria 2025

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cocinero canario afincado en Cantabria, Kevin Díaz, jefe de cocina de Casa Lucita, en la localidad camarguesa de Muriedas, ha sido proclamado Mejor Cocinero de Cantabria 2025 tras imponerse en la décima edición del Concurso de Cocineros 'Nacho Basurto' Makro Torrelavega, certamen organizado por la Asociación de Cocineros de Cantabria y la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE). De este modo, Díaz representará a Cantabria en el Concurso Nacional de Cocineros FACYRE.

Así lo ha anunciado este miércoles la organización, que ha explicado que el concurso exigía la elaboración de dos platos con proteínas predeterminadas: pollo y pez limón. Cinco finalistas alcanzaron la última ronda y presentaron sus propuestas ante el jurado.

Kevin Díaz articuló su propuesta en dos secuencias diferenciadas. La primera, 'Entre el huevo y la gallina', fue una interpretación del pollo en varias texturas. Comenzaba con una crema de millo tostado con huevo poché y espuma aireada de millo, a la que seguía un guiso de pollo con sus pieles, desmigado y envuelto en film para ganar untuosidad, frito en maicena y acompañado de una demi-glace intensa. El plato se completaba con un puré de apionabo de matices terrosos y elegantes, un caldo de pollo frito y una croqueta melosa de pollo y morcilla que cerraba el hilo conductor.

En la segunda secuencia, dedicada al pez limón, el pescado fue marinado en miso y mirin, reducido hasta obtener una salsa profunda y terminado a la brasa. Como guarnición, un puré de batata con jengibre, que evocaba sus raíces canarias, y un tartar fresco de mango y pepino que aportaba equilibrio y ligereza al conjunto.

"Para mí, ganar este concurso ha sido una oda al esfuerzo. El año pasado quedé segundo y no dejé de intentarlo. Hoy estoy orgulloso de demostrar que con constancia, trabajo y sacrificio se logran los objetivos", ha señalado Kevin Díaz tras recibir el premio.

Para el chef, esta victoria supone un impulso personal y profesional. "Ir al nacional es un sueño que hace siete años, cuando comenzaba en las cocinas, ni podía imaginar. Este reconocimiento me motiva a seguir aprendiendo, trabajando y creando platos que marquen la diferencia".

Como ganador del certamen, Kevin Díaz representará a Cantabria en el Concurso Nacional de Cocineros FACYRE, una cita que reúne a los mejores talentos emergentes del país y que se ha convertido en un escaparate de referencia para la alta cocina española. Su participación no solo le permitirá exhibir su estilo personal y creativo, sino también proyectar la gastronomía cántabra en un escenario donde confluyen tradición, innovación y visibilidad mediática.

Para la región, su presencia en el nacional supone una oportunidad de reivindicar el producto local y el talento joven que está transformando sus cocinas, reforzando el vínculo entre Cantabria y la nueva generación de chefs que marcan tendencia en el panorama culinario nacional.

Natural de Fuerteventura, Díaz inició su trayectoria en Cantabria en El Baruco de Anero, hasta asumir recientemente la jefatura de cocina en Casa Lucita. Pese a su juventud, ya ha sido finalista en varios concursos nacionales y cuenta en su palmarés con el VIII Concurso de Cocina Popular 'Ensaladilla canaria y productos de Lanzarote', además del galardón al Mejor Bocadillo de Queso de España en la III edición del Foro Internacional del Queso de Gran Canaria.