King África, Hermanos Cossío y el tributo a El Canto del Loco, en las fiestas del Pilar de Guarnizo

Archivo - King Africa - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

ASTILLERO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

King África, Hermanos Cossío y el tributo a El Canto del Loco protagonizarán en las fiestas del Pilar de Guarnizo (Astillero), que además incluirán sesiones vermú, romerías, actividades familiares y encuentros populares desde el mediodía hasta la madrugada.

El cartel musical se articula en torno a estas tres grandes citas. Los Hermanos Cossío abrirán hoy, a las 20.00 horas, un fin de semana en el que la música irá ganando protagonismo. El sábado, King África subirá al escenario a las 22.30 horas para hacer bailar al público con algunos de los temas más populares de su trayectoria. El domingo, también a las 22.30 horas, el tributo a El Canto del Loco recuperará los grandes éxitos de una de las bandas más reconocidas del pop español.

Estas actuaciones estarán acompañadas por una amplia oferta musical pensada para diferentes generaciones. El Dúo Taman y el festival de los años 80 y 90 con DJ Javi Serrano, de La Jungla Radio, completarán la noche del viernes. El sábado contará con la sesión vermú del Grupo Gen X, la romería infantil de Lucy Tunes y la Orquesta Titanium, mientras que el domingo comenzará con Jimmy Barnatán y Sergio González y continuará con DJ Dani Alonso. Las macrodiscotecas del sábado y el domingo prolongarán la celebración hasta las 3.00 horas, ha informado este viernes el Ayuntamiento.

La concejala de Cultura y Festejos, Ana Cañas, ha destacado el cartel musical, "atractivo y variado", para públicos de diferentes generaciones. "Queremos que la programación acompañe a Guarnizo durante todo el día, desde las sesiones vermú hasta las grandes actuaciones de la noche, y que cada vecino encuentre una actividad con la que disfrutar", ha indicado.

La música convivirá con los actos más arraigados del Pilar. El histórico Fútbol Sala Guarnizo será el encargado de ofrecer el pregón este viernes, mientras que el lunes 12 tendrá lugar un pasacalles de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos y la Banda de Tambores y Cornetas Stella Maris, el homenaje a la bandera de España y a la Guardia Civil, la misa solemne y la tradicional procesión de la Virgen del Pilar.

El día del Pilar continuará con una sesión vermú amenizada por mariachis y la degustación de tortillas elaboradas por los vecinos. Por la tarde habrá hinchables y una chocolatada antes de la actuación de la Orquesta Grupo Salados, encargada de poner el broche final a la programación.

El deporte y la solidaridad completarán una programación pensada para disfrutar también en familia. La V Marcha contra el Cáncer se celebrará el sábado, mientras que el domingo, el Día de la Bici se incorporará por primera vez a la programación del Pilar, con salida a las 11.30 horas desde la carpa. También habrá torneos, partidos de fútbol, juegos tradicionales, talleres, hinchables, pintacaras y una exhibición del Club de Patinaje Guarnizo.

El alcalde pedáneo de Guarnizo, Alejandro Hoz, ha destacado las actuaciones, actividades para todas las edades y propuestas durante todo el día "para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del Pilar desde el primer momento".

Para facilitar los desplazamientos, se ampliará el servicio gratuito de autobús entre Astillero y Guarnizo. La ampliación funcionará hoy, de 21.00 a 00.00 horas; el sábado 10 y el domingo 11, de 17.00 a 3.00 horas; y el lunes 12, de 17.00 a 22.00 horas. Las salidas serán a las horas en punto desde Guarnizo y a las medias horas desde Astillero.