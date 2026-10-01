Las Lanzaderas de Empleo de Torrelavega logran 27 inserciones laborales

Participantes en las Lanzaderas de Empleo de Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Lanzaderas de Empleo de Torrelavega han cerrado sus ediciones de 2026 con 27 inserciones laborales entre las 41 personas participantes, lo que representa una tasa del 65,9 por ciento.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que los resultados obtenidos tendrán continuidad con la puesta en marcha de dos nuevos programas para el periodo 2026/2027, uno generalista y otro joven, es decir, como los del curso pasado.

Así, ha detallado que la Lanzadera Generalista ha contado en 2026 con 18 participantes, de los que trece han logrado una inserción laboral. Además, cinco de los contratos formalizados han sido indefinidos y dos participantes se han incorporado al programa del Pacto Local por el Empleo para formarse en el sector de la madera.

Mientras que en la Lanzadera Joven han participado 23 personas y 14 han firmado al menos un contrato. Los resultados de esta muestran una inserción especialmente elevada entre las mujeres, ya que nueve de las doce participantes han accedido al empleo.

Entre los hombres, cinco de los once participantes se han incorporado al mercado laboral. Además, 12 jóvenes, el 52,2 % de los participantes, han iniciado o retomado una formación relacionada con sus objetivos profesionales, entre ellas Formación Profesional, formación no reglada y un certificado de profesionalidad de soldadura.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha puesto en valor los resultados alcanzados y, especialmente, la importancia de que Torrelavega disponga de recursos de acompañamiento intensivo para las personas desempleadas, vinculados a las necesidades reales del mercado laboral.

En este sentido, ha destacado la continuidad de un programa que no se limita a la búsqueda de ofertas de trabajo, sino que incide también en la preparación y mejora de la empleabilidad de cada participante.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Local y Empleo, Jesús Sánchez Pérez, ha destacado el trabajo que se desarrolla desde la Agencia de Desarrollo Local y la capacidad de las Lanzaderas para integrar orientación, formación e intermediación con las empresas, incorporando herramientas digitales y nuevas competencias relacionadas con la transformación del mercado laboral.

El alcalde y el concejal han destacado que los resultados responden a un modelo que combina orientación laboral individualizada, trabajo en equipo, formación especializada, competencias digitales, inteligencia artificial y contacto directo con las empresas.

En este sentido, han subrayado la importancia del contacto directo con el tejido empresarial, puesto que los itinerarios han incluido visitas a empresas, ferias de empleo, jornadas especializadas, encuentros con entidades y sesiones de speed dating empresarial.

Finalmente, López Estrada y Sánchez Pérez han confirmado la continuidad del programa con dos nuevas Lanzaderas para el periodo 2026-2027: una Generalista, dirigida a personas mayores de 30 años, y otra Joven, destinada a menores de 30.

El objetivo será continuar trabajando mediante un acompañamiento personalizado que ayude a cada participante a definir su proyecto profesional, actualizar sus competencias, ganar autonomía en la búsqueda de empleo y establecer una conexión directa con empresas y oportunidades laborales del territorio.