Laredo cifra en 5,6 millones el beneficio del Campeonato de España de Balonmano Playa

Foto de familia de los participantes en el Campeonato de España de Balonmano Playa - AYUNTAMIENTO DE LAREDO

LAREDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España de Clubes de Balonmano Playa, celebrado en la Playa Salvé de Laredo entre el 30 de julio y el 2 de agosto, ha generado un impacto económico directo que alcanza los 5,65 millones de euros, según el Ayuntamiento.

En un comunicado, el Consistorio pejino ha subrayado que la cifra responde a la movilización de 276 equipos, 3.312 jugadores, 690 técnicos y 145 personas de organización acreditada que, junto a sus acompañantes, elevan a casi 11.000 los visitantes directamente vinculados al campeonato, con una estancia media de 3,5 días.

El retorno económico se ha distribudio en más de 2,1 millones de euros en alojamiento y cerca de 1,7 millones en hostelería y restauración, repartiéndose el resto entre supermercados, comercio local, cafeterías, heladerías, transporte y ocio.

El Ayuntamiento ha asegurado que el efecto se extiende a toda la comarca y región, que ha complementado la oferta alojativa y de servicios de la villa.

El alcalde de Laredo, Miguel González, ha destacado la apuesta por el deporte "de primer nivel", al que ha considerado "una herramienta clave para generar actividad económica, crear empleo y proyectar la imagen de la villa pejina en toda España".