Le piden año y 5 meses por tocar el culo a una menor que no bailó con él cuando estaba ebrio en un concierto en Reinosa

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SANTANDER, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de tocar el trasero a una menor de 14 años que no quiso bailar con él cuando estaba bebido en un concierto en Reinosa se enfrenta a un año y cinco meses de prisión por un delito de agresión sexual.

Será juzgado el próximo martes, 7 de julio, a las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia en la comunidad (TSJC).

Según el escrito de la Fiscalía, el procesado estaba en una plaza de la capital campurriana en la que se celebraba un concierto. En un momento dado, se acercó a un grupo de menores que bailaban y cogió por la cintura a una de ellas para participar del baile. Y ante la negativa de esta, le tocó el trasero.

En el momento de los hechos, el implicado se hallaba bajo la influencia del alcohol, por lo que tenía levemente afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas.

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de embriaguez.

Solicita una pena de año y cinco meses de prisión; prohibición de aproximarse y comunicar con la chica por un periodo de un año superior a la pena de cárcel; otro año de libertad vigilada; cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento; e inhabilitación para trabajar con menores por un tiempo superior en cinco años a la pena de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, pide que indemnice a la menor en 1.500 euros por el daño moral causado.