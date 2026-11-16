La ley cántabra de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar entra en vigor este martes

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SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar de la comunidad autónoma, que entrará en vigor este martes 17.

La ley fue aprobada el pasado 26 de octubre por el Parlamento de Cantabria con los votos a favor del PP y Vox y el rechazo del PRC y del PSOE.

La norma reconoce la figura de autoridad pública del docente y regula, por primera vez, el acoso escolar.

Elaborada por el Ejecutivo autonómico (PP), la ley salió adelante tras la incorporación de un total de 19 enmiendas parciales presentadas por PP (4) y Vox (10), cinco de ellas de forma conjunta; y el rechazo de las registradas por el PRC (34), el PSOE (8) y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

Se estructura en tres títulos (preliminar, I y II) y 20 artículos. El primero de ellos establece unas disposiciones generales, estableciendo el objeto, ámbito de aplicación y los principios generales de la norma.

El título I regula la autoridad del profesorado, reconoce sus derechos en el ejercicio de su función docente y establece medidas de apoyo.

Por su parte, en el título II se regula la convivencia en los centros educativos, identificando conductas contrarias a las normas de convivencia, como el acoso escolar, y estableciendo medidas correctoras, así como responsabilidad y reparación de daños, entre otros aspectos.