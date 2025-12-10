El libro de Paco Pis 'Parece que lo estoy viendo II', sobre la memoria visual de Muriedas-Maliaño, se presenta mañana

El libro de Paco Pis 'Parece que lo estoy viendo II' - PACO PIS

CAMARGO 10 Dic. (EUROPA PRESS) - El Centro Cultural La Vidriera de Camargo acogerá este jueves 11, a las a las 20.00 horas, la presentación del libro 'Parece que lo estoy viendo II', un volumen que a lo largo de 80 páginas recoge cerca de 200 imágenes en color y blanco y negro, algunas inéditas, de diferentes décadas, de los rincones, edificios, negocios, objetos y personajes más emblemáticas de los pueblos camargueses de Muriedas y Maliaño.

Su autor, el divulgador Paco Pis, continúa con esta obra su anterior publicación de 2018 para narrar la historia de un pueblo a través de "pequeñas acciones y vivencias" cotidianas que forman parte de la memoria colectiva de familias y generaciones.

El libro propone un viaje íntimo y cercano por los escenarios que han marcado la vida de su autor. Desde un punto de vista profundamente personal, recorre las calles que vio transformarse con el paso del tiempo, los comercios que formaron parte de su día a día y el colegio donde se forjaron muchas de sus primeras experiencias.

A través de recuerdos, fotografías y pequeñas historias, la obra invita al lector a acompañarlo en un paseo por su memoria.

Esta nueva publicación, al igual que el volumen inicial, se desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo, que mantiene su apuesta por rescatar y poner en valor la historia del municipio, comprometido con la preservación y difusión de la historia local y ofrece "muchas fotos inéditas" que buscan "trasladar a los lectores a diferentes momentos de su pasado".

Con una "cuidada y singular edición", la iniciativa impulsada por Paco Pis, que saldrá a la venta a partir del viernes 12 de diciembre, tiene el objetivo de "mantener y conservar un patrimonio, que no es otro que atesorar la memoria para futuras generaciones".

Con prólogo del alcalde de Camargo, Diego Movellán, y Teresa Pilar Fernández Tomé, profesora de Geografía e Historia del IES Muriedas (que fue profesora del autor), el libro se presentará en la Sala de Conferencias de La Vidriera con entrada libre hasta completar aforo.