A licitación la cafetería de la Tecnoteca de Torrelavega y el local de la piscina de La Lechera

Archivo - Evolución de las obras de la Tecnoteca de Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha sacado a licitación la cafetería de la Tecnoteca, el nuevo edificio municipal destinado exclusivamente a los jóvenes del municipio, que abrirá sus puertas este otoño, y el local de la piscina cubierta de La Lechera.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que se trata de "un paso más" para completar todos los servicios de un edificio "que nace con el objetivo de convertirse en un espacio de referencia para el ocio, las nuevas tecnologías, la creatividad y el encuentro de los niños y jóvenes de Torrelavega".

El concejal de Juventud y Deportes, Nacho González, ha subrayado que la licitación se publicó el pasado 18 de agosto, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

El plazo para presentar ofertas finalizará el 2 de septiembre, a las 23.59 horas, y la presentación deberá realizarse de forma electrónica.

El espacio destinado a la concesión tiene una superficie construida total de 53,80 metros cuadrados y se distribuye entre la planta baja y la tercera planta.

En la planta baja contará con una barra de cafetería, un almacén y una terraza cubierta, mientras que en la tercera planta habrá una zona de barra y armario trasero.

También en la planta baja habrá una zona de estancia para el público, mientras que en la tercera planta se podrá prestar también el servicio en el espacio delimitado para la cafetería, manteniéndose el resto de esta zona como espacio de libre acceso y disfrute para los usuarios de la Tecnoteca.

La actividad se configura como establecimiento hostelero-cafetería y podrá ofrecer durante su horario de apertura bebidas acompañadas o no de comidas de elaboración rápida, precocinada o sencilla para su consumo en el establecimiento.

Debido a las características de la Tecnoteca y al público al que está dirigida, no estará permitida la venta de licores o bebidas espirituosas. Únicamente se contempla la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación y, en todo caso, queda prohibida su venta a menores de edad.

El canon mínimo anual establecido para la cafetería de la Tecnoteca es de 3.455 euros, cantidad que podrá ser mejorada al alza por los licitadores en sus ofertas.

La concesión tiene un plazo inicial de cuatro años, con posibilidad de prórrogas hasta alcanzar un máximo de ocho años en los términos establecidos en la licitación.

A LICITACIÓN LA CAFETERÍA DE LA PISCINA DE LA LECHERA

Por otro lado, el Ayuntamiento ha avanzado que la licitación incluye un segundo lote correspondiente a la cafetería situada en el exterior de la piscina cubierta de La Lechera, en el Paseo Rochefort Sur-Mer.

El canon mínimo anual se concreta en la cuantía de 4.920 euros anuales y el presupuesto base de licitación asciende a la cuantía de 19.680 euros para el conjunto de anualidades.

El establecimiento de La Lechera dispone de una superficie construida de 109,59 metros cuadrados, distribuida entre zona de atención al público, barra, cocina, aseos, almacén y otros espacios, además de una terraza exterior de aproximadamente 160 metros cuadrados.

Al igual que en el caso de la Tecnoteca, las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 2 de septiembre, a las 23.59 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.