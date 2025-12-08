A licitación por casi 97.000 euros la rehabilitación del almacén de la Feria de la Alubia de Casar de Periedo

Imagen de la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo,en Cabezón de la Sal, Fiesta de Interés Turístico Regional - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha sacado a licitación por casi 97.000 euros las obras para la puesta en valor del patrimonio etnográfico y la rehabilitación del almacén que da servicio a la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo, Fiesta de Interés Turístico Regional que se celebra cada noviembre en el municipio de Cabezón de la Sal.

La obra permitirá mejorar las infraestructuras utilizadas para el desarrollo de esta fiesta, ya que este edificio se usa durante el año para almacenar todos los elementos necesarios para su organización y poner en valor la etnografía de la zona mediante el acondicionamiento de un espacio expositivo para el potro de herraje ubicado en la nave, elemento de interés cultural.

El proyecto contempla la sustitución integral de la cubierta del almacén, actualmente de fibrocemento con amianto, material prohibido en Europa desde 2005, por una estructura con dos vigas principales, viguetas, tablero contrachapado, placa impermeabilizante y teja cerámica mixta que garanticen condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para la buena conservación de los materiales allí almacenados.

Además, la actuación incluye la instalación de un nuevo cerramiento acristalado para proteger y exponer el potro de herraje tradicional guardado hasta ahora en el almacén y no accesible al público.

Este elemento tradicional que servía para sujetar a los animales y que se les pudiera herrar, se utilizaba antiguamente para inmovilizar bueyes procedentes de las minas de Reocín, lo que le otorga un especial interés etnográfico y cultural.

La intervención también prevé la adecuación del entorno urbano y la instalación de señalización turística con el fin de mejorar la experiencia de los visitantes.

El presupuesto base de licitación, con impuestos, asciende a 96.688,03 euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 9 de diciembre a las 13.00 horas, ha informado el Gobierno regional.

Con esta licitación, la Consejería de Turismo avanza en la mejora y conservación del patrimonio cultural y etnográfico de Casar de Periedo, reforzando la proyección turística de la localidad y apoyando su celebración más representativa.

Organizada por la Junta Vecinal de Casar de Periedo, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, la feria cuenta con un mercado que llega a acoger 180 puestos de venta de productos agroalimentarios y artesanos.

Mediante dos jornadas festivas, se muestra el valor y la trascendencia de los productos tradicionales de la huerta y se recrean diferentes aspectos de la vida rural de antaño.