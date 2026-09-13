Liébana estará este lunes en aviso por máximas de 34 grados

Archivo - Panorámica de Potes.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Liébana estará este lunes, 14 de septiembre, en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas de 34 grados centígrados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en la comarca lebaniega desde las 13.00 a las 21.00 horas.

En general, la AEMET pronostica para esta jornada en Cantabria cielos despejados y temperaturas en ascenso, por lo que el peligro de incendios forestales se sitúa en nivel muy alto, ha informado su delegación en la región en un mensaje en la red social 'X'.