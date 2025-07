LIFE COOP Cortaderia elimina plumeros del entorno de Valdecilla para reducir el riesgo de alergia

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo formado por personal de la asociación Amica actúa este miércoles en una parcela situada en el entorno del Hospital Marqués de Valdecilla y el Centro de Salud de Cazoña -donde se concentra población vulnerable que acude a recibir atención sanitaria- con el objetivo de eliminar el plumero de la Pampa para reducir el riesgo de alergia.

Su trabajo consiste en desbrozar y arrancar de raíz los plumeros, antes de que broten sus plumas y se produzca la liberación de polen, en los meses de agosto y septiembre.

Alrededor del 20% de la población es alérgica a las gramíneas, entre las que se encuentra el plumero de la Pampa, también conocido como Cortaderia selloana, de modo que se actúa para reducir la presencia de esta especie exótica invasora por una cuestión de salud pública, como ha trasladado el Ayuntamiento de Santander en nota de prensa.

El investigador principal del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), Alberto Gandarillas, explica que estudios serológicos y moleculares están revelando que las personas alérgicas al polen de gramíneas reaccionan también contra el polen del plumero.

De este modo, señala que, "aunque es fundamental erradicar el plumero de espacios naturales, lo es también los núcleos urbanos".

"En Santander hay aún plumero, también en playas, y sobre todo en autovías y vías férreas, pero se va reduciendo gracias a los esfuerzos de Santander Capital Natural y LIFE COOP Cortaderia. Es urgente y necesario seguir trabajando y que las autoridades, también las sanitarias, se impliquen para mantener los esfuerzos que se están haciendo en el presente. De no ser así, la planta se recuperará y volveremos a la situación anterior", ha añadido.

En esta línea, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha añadido que desde Santander Capital Natural se actúa para eliminar las grandes masas de plumero de siete áreas periurbanas de la ciudad: la vaguada de Las Llamas, La Remonta, el entorno de Ciriego, el arroyo Otero, el entorno del Alisal, la Virgen del Mar y las pozonas de San Román.

En estas áreas, además de eliminar el plumero, se han realizado labores de restauración del terreno, siembras de herbáceas, plantaciones y el acondicionamiento para el uso público, gracias al trabajo coordinado del Ayuntamiento con SEO/BirdLife y la Asociación Amica, ha explicado la edil.

LIFE COOP CORTADERIA

El proyecto LIFE COOP Cortaderia 'Stop Cortaderia + Development and implementation of a transnational Alliance against Cortaderia', con una duración prevista de cinco años, tiene como objetivo restaurar un millar de hectáreas de plumero en el Arco Atlántico.

Actúa especialmente en las zonas costeras de la Red Natura 2000 y los corredores fluviales, además de trabajar en el confinamiento de la especie y favorecer la transferencia de conocimiento científico y técnico, a través de una alianza transnacional, a otras regiones biogeográficas en las que el plumero de la pampa también constituye un problema.

El proyecto destaca, además, por la inclusión social de personas con discapacidad, trabajadoras y trabajadores que desempeñan las labores de eliminación de la especie y la recuperación del hábitat.

Liderado por la Sociedad de Apoyo al Empleo en Medio Ambiente (SAEMA - Centro de Especial de Empleo perteneciente a la asociación AMICA), ha sido posible gracias a la contribución financiera del programa LIFE, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Red Eléctrica Española y EDP Energías de Portugal.

Cuenta con 10 socios desde Coimbra (Portugal) hasta Aquitania, en Francia, y en el caso de Cantabria, además de SAEMA participan la sociedad conservacionista SEO BirdLife, AMPROS y el IDIVAL.

Tanto SAEMA como AMPROS y SERCA contribuyen al proyecto con cuadrillas de personas con discapacidad hasta el punto de que en estos momentos hay cinco cuadrillas forestales integradas por una treintena de personas.

Por su parte, Santander Capital Natural es un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Santander que tiene como objetivo principal el refuerzo del papel de la red de zonas verdes urbanas en la conservación de la biodiversidad a escala local. En su caso se prolongará hasta diciembre de 2025, y tiene como socios a SEO/BirdLife, la Asociación Amica, la Fundación para la Investigación del Clima y la Universidad de Cantabria.