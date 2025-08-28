El litoral de Cantabria está hasta el mediodía en aviso amarillo por lluvias

Archivo - Una mujer camina con paraguas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria está este jueves, hasta el mediodía, en aviso amarillo (riesgo) por lluvias, que podrían dejar precipitaciones en una hora de hasta 15 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según la información consultada por Europa Press, actualizados hasta las 8.22 horas, se han registrado algunas precipitaciones en puntos como Santander, con una precipitación acumulada en las últimas 24 horas de 5,6 litros por metro cuadrado; seguida de San Vicente de la Barquera, con 5,4, y 3,7 en la zona del aeropuerto Seve Ballesteros.

Fuera ya de la zona litoral, también ha llovido en otros puntos como San Roque de Riomiera o Santillana del Mar, donde en ambos casos se ha registrado una precipitación acumulada de 4,8 litros por metro cuadrado.