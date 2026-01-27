El litoral cántabro, en aviso amarillo por oleaje desde las 16.00 horas hasta el final del jueves

Archivo - Una persona hace fotos del oleaje en Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria estará a partir de las 16.00 horas de este martes en aviso amarillo (peligro bajo) por oleaje, con previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este aviso se prolongará, como mínimo, hasta el final del jueves, 29 de enero. Para esa jornada, además de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros se prevén vientos de componente oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en las últimas horas del día.

Durante el día de hoy, casi toda España tendrá avisos por viento, nieve, aludes, deshielo, oleaje y lluvia.