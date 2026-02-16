El litoral cántabro está este martes en aviso amarillo por costeros

Archivo - Temporal en Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria está este martes 17 en aviso amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros desde las 00.00 horas hasta las 18.00, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, entre las 00.00 horas y las 3.00, la zona del centro y del Valle de Villaverde está en el mismo nivel de aviso pero por lluvia.

Por lo que se refiere al aviso por mala mar, vigente desde este lunes 16 a las 15.00 horas, se espera viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) hasta la noche. Así como mar combinada del noroeste aumentando a cuatro metros.

El aviso por lluvias, también vigente desde el lunes a las 11.00 horas, estima una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Estas acumulaciones se esperan principalmente en la mitad oriental de la zona de aviso.